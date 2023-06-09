社区企业合力 “积水路”变身“畅通路”

近日，老城区邙山街道中沟社区的一名居民给记者打来电话，想感谢社区和一家企业负责人。原来，在双方合力下，一条下雨易积水的道路，用一周时间完成了华丽升级，变身为铺设了排水管道的“畅通路”。

近日，老城区邙山街道中沟社区的一名居民给记者打来电话，想感谢社区和一家企业负责人。原来，在双方合力下，一条下雨易积水的道路，用一周时间完成了华丽升级，变身为铺设了排水管道的“畅通路”。

这条路位于中沟工业园北侧，长约800米。居民介绍，这条路原来是村里的生产路，多年前修路时没预留排水管道。近年，随着工业园区的发展，行驶在这条路上的车也越来越多。道路排水不畅，给过往司机带来了麻烦，雨天经过此处，偶有汽车进水熄火的事发生。

今年6月，老城区邙山街道人大工委组织人大代表进站活动时，居民把这个情况反映给了在场的区人大代表。同为区人大代表的中沟社区党委书记、居委会主任刘红彬，洛阳昶明建设集团公司经理高合作得知此事后，当即表示要共同认领修路工作。

政府出资、昶明建设出技术。高合作派技术人员对这条道路进行设计指导，帮助中沟社区进行三方询价，又派出监理现场监管道路施工。

一周时间，800米的道路被挖开了沟壑，铺设了排水管，抹平了水泥，安上了防护墩……昔日一下雨就积水的道路完成了升级改造。

“前几天下大雨，我专门骑着摩托车到路上，一点积水也没有。”中沟社区一名居民说，“积水路”变“畅通路”，群众心情更舒畅。（洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 实习生 闫雪婷 通讯员 石智卫）