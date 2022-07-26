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@洛阳人，这份吃瓜秘诀请您收好
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.18 08:46

　　三伏天，许多市民喜欢吃西瓜解暑降温。在市场上，本地西瓜与外地西瓜“交相辉映”，让人难以取舍。如何挑瓜吃瓜？买回家的西瓜如何存放？糖尿病患者能不能吃西瓜？近日，记者进行了采访。

　　西瓜品种丰富总有一种对你胃口

　　近日，记者走访我市部分水果摊、水果店及大型购物超市了解到，目前市面上除了我市洛宁等地的旱地西瓜，还有来自陕西、江苏、新疆、云南等地的西瓜，品种非常丰富。

　　●甜王西瓜：果肉晶莹，香甜多汁，果肉散，带沙感，价格相对便宜。

　　●8424西瓜：果肉细腻，味道清新，鲜甜利口，甜度比甜王西瓜更高，价格相对较高。

　　●糖豆西瓜：产自云南西双版纳，个小、皮薄、无籽，富含番茄红素，口感比8424西瓜更甜，价格也更贵。

　　●洛宁旱地西瓜：个大，脆嫩多汁，沙甜，价格相对便宜。

　　●黑麒麟：果肉红色，颜色较深，果肉细腻，糖分多，口感酥脆甘甜，价格相对较高。

　　●新疆瓜：皮薄个大，口感清新、香甜，价格适中。

　　●麒麟瓜：个小，无籽，脆甜可口，价格相对较高。

　　●陕西大荔瓜：个大，瓜瓤艳红，细嫩多汁，沙甜可口，价格适中。

　　挑选西瓜有妙招，记住“三看一听”

　　记者询问一些瓜农得知，外地西瓜由于需要运输，一般都会在八九成熟时采摘，本地瓜则多在九成熟以后采摘。

　　挑选西瓜秘诀如下：

　　●看颜色：西瓜表面纹路清晰、整齐，说明瓜已经成熟；瓜皮颜色发亮、呈嫩绿色，可能不熟；颜色发暗，可能是放熟的。

　　●看头尾：西瓜头尾两端匀称，脐部和瓜蒂凹陷较深、四周饱满的是好瓜；头大尾小或头尖尾粗的，质量较差。瓜蒂越大，瓜皮越厚。

　　●看瓜柄：瓜柄呈绿色的，是熟瓜；瓜柄弯曲发脆、卷须尖端变黄枯萎的，是放熟的瓜；瓜柄枯干的，是“死藤瓜”，质量差。

　　●听声音：挑西瓜时先敲一敲听声音，“嘭嘭”声表示是熟瓜；“当当”声表示是生瓜；“噗噗”声表示是熟过的瓜。

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[ 责任编辑：唐好优 ]
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