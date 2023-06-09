涧西区洛铜社区：美甲活动现场 成了老人主场

近日，涧西区洛铜社区邻里中心开展了一场“指尖传声，你画我聊”活动，由社区工作人员担任美甲师，免费为到场的居民提供美甲服务。让众人意外的是，到场的居民几乎全是退休老人，唯一的90后还是陪婆婆来做美甲的。

吴艳丽(左)和吴艳环展示做好的指甲

近日，涧西区洛铜社区邻里中心开展了一场“指尖传声，你画我聊”活动，由社区工作人员担任美甲师，免费为到场的居民提供美甲服务。让众人意外的是，到场的居民几乎全是退休老人，唯一的90后还是陪婆婆来做美甲的。

记者在活动现场了解到，这些老人的年龄在60岁至70岁，属于老年人中的“年轻”群体。在做美甲前，他们会与工作人员进行详细沟通，确定美甲的颜色、造型等，做完美甲后，老人们还会相互欣赏，一起拍照。

68岁的吴艳环和60岁的吴艳丽是一对亲姐妹，当日，两人一起来到现场做美甲。其间，吴艳环看妹妹的指甲做得很漂亮，也让美甲师在自己的指甲上“镶钻”。做完美甲后，她对效果非常满意，还拉着妹妹一起拍照留念，俨然活成了少女的模样。

“少女不一定非得是年轻漂亮的小姑娘，也可以是勇敢、自由且向往美好生活的老姑娘。”66岁的栗美娜一边做着美甲，一边跟记者聊天。她说，老年人只是无法抗拒生理年龄增长的自然规律，但也可以和年轻人一样，选择“潮”、选择“萌”或者选择优雅地活着，寻找属于自己的多彩世界。

洛铜社区相关负责人说，辖区里不少老年人是当年参与援建洛阳的知识分子、技术人员，通过前期走访调查，他们发现这些老年人在退休后普遍对生活品质有较高的要求，希望社区多举办一些有创意的活动，帮助他们活出“年轻态”。开展这次活动，就是为了更深入地了解辖区老人的需求，以后开展有针对性的活动，同时发现和引导各类能人参与到社区活动中。

“炎炎夏日，我们希望用这种更轻松的方式与居民沟通，在聊家常中听听居民的心里话。”该负责人说，下一步，社区将开展更多创意活动，引导辖区老年人与时代同行，拥抱色彩斑斓的晚年生活，点亮最美“夕阳红”。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 实习生 孙姝怡 文/图）