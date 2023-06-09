全省唯一！洛阳一项目上榜2022年度全国智能体育典型案例名单

记者从市工信局获悉，工信部和国家体育总局近日发布2022年度全国智能体育典型案例名单，我市企业云界(洛阳)信息技术有限公司研发的“智慧体育教学及过程性评价解决方案”成功上榜，系全省唯一入选案例。

记者从市工信局获悉，工信部和国家体育总局近日发布2022年度全国智能体育典型案例名单，我市企业云界(洛阳)信息技术有限公司研发的“智慧体育教学及过程性评价解决方案”成功上榜，系全省唯一入选案例。

经地方推荐、专家评审，此次共有包括智能体育产品、智慧体育场馆解决方案、智能户外运动设施解决方案、运动健身App及平台、其他方向五个类别的100个产品和解决方案入选名单，“智慧体育教学及过程性评价解决方案”入选的是其他方向类别。

在市工信局、市体育局、西工区科技局等单位指导下，企业通过深入校园实地调研，围绕校园体育的信息化教学、管理和智慧运动场建设等重点领域，推出的“智慧体育教学及过程性评价解决方案”，由体育智能数据管理平台、智能操场运动硬件设备和体智能手环三大部分组成。该方案可通过“蓝牙+物联网+互联网”结合，实现数据的互联互通，以及功能的相辅相成。教育局、学校和家长可随时通过电脑和手机查询学生的运动、体测、健康和安全等各项实时数据。

在该批入选案例中，“智慧体育教学及过程性评价解决方案”系唯一同时满足“确保学生过程性评价的公平、公正、公开，建设智慧性运动场”和“采用现代化信息化手段开展过程性评价工作”需求的方案。

于去年8月正式启动的智能体育典型案例征集工作，目的是征集并遴选一批技术先进、成效显著、可推广的智能体育典型产品和应用解决方案，从而加速培育壮大智能体育消费新业态，加强信息消费与体育消费跨界融合，推动智能体育产业高质量发展。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 白宁)