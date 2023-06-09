洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

全省唯一！洛阳一项目上榜2022年度全国智能体育典型案例名单
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.18 08:35

　　记者从市工信局获悉，工信部和国家体育总局近日发布2022年度全国智能体育典型案例名单，我市企业云界(洛阳)信息技术有限公司研发的“智慧体育教学及过程性评价解决方案”成功上榜，系全省唯一入选案例。

　　经地方推荐、专家评审，此次共有包括智能体育产品、智慧体育场馆解决方案、智能户外运动设施解决方案、运动健身App及平台、其他方向五个类别的100个产品和解决方案入选名单，“智慧体育教学及过程性评价解决方案”入选的是其他方向类别。

　　在市工信局、市体育局、西工区科技局等单位指导下，企业通过深入校园实地调研，围绕校园体育的信息化教学、管理和智慧运动场建设等重点领域，推出的“智慧体育教学及过程性评价解决方案”，由体育智能数据管理平台、智能操场运动硬件设备和体智能手环三大部分组成。该方案可通过“蓝牙+物联网+互联网”结合，实现数据的互联互通，以及功能的相辅相成。教育局、学校和家长可随时通过电脑和手机查询学生的运动、体测、健康和安全等各项实时数据。

　　在该批入选案例中，“智慧体育教学及过程性评价解决方案”系唯一同时满足“确保学生过程性评价的公平、公正、公开，建设智慧性运动场”和“采用现代化信息化手段开展过程性评价工作”需求的方案。

　　于去年8月正式启动的智能体育典型案例征集工作，目的是征集并遴选一批技术先进、成效显著、可推广的智能体育典型产品和应用解决方案，从而加速培育壮大智能体育消费新业态，加强信息消费与体育消费跨界融合，推动智能体育产业高质量发展。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 白宁)
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    心衰患者喝水后突然胸闷、气短，咋回事？
    心衰患者喝水后突然胸闷、气短，咋回事？
    心衰患者喝水后突然胸闷、气短，咋回事？
        夏季天气炎热，出汗较多，多数人依靠大量饮水来补充身体里流失的水分。但是，对于心脏病和心功能不健全的人...
  • ·一盘棋没下完，他被“气吐”了，原来病因是…
  • ·儿童佩戴角膜塑形镜影响成年后近视手术吗？
  • ·您会正确滴眼药水吗
    		•
    盛夏荷花开 赏荷有佳处
    盛夏荷花开 赏荷有佳处
    盛夏荷花开 赏荷有佳处
        “出淤泥而不染，濯清涟而不妖。”花中君子，是人们对荷花的印象。近期，我市多地荷花绽放，亭亭玉立的荷花...
  • ·西苑公园：“老”公园，新景观
  • ·农场乐一乐 古寺游一游
  • ·徜徉山陕会馆 漫步万里茶道
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳今年首份大学录取通知书送达
  • 洛阳加快建设现代物流强市 物流主要指...
  • 均和云谷·洛阳信息科技港项目一期靓姿...
  • 洛阳确定首批“群众家门口的公积金”...
  • 沁伊高速：伊洛河上架“彩虹”
  • 洛阳着力打造特色民宿 助力文旅产业转...
  • 高温天气持续 请注意防暑降温
  • 上半年洛阳“万人助万企”活动“成绩...
  • @老年人，带上这份乘火车攻略出门耍吧
  • 东方红特专车南送北发
    		•
    百姓呼声
    停车费自动通过ETC代扣？弘义集团回复
    青年宫地铁站出入口暂不具备开通条件
    精彩图片
    漫步天街阅古今
    预计8月底完工！洛阳翠...
    瀍河区旭升社区标准化...
    洛阳开元湖公园：荷花...
    精彩热帖

    锦葵花美丽绽放

    随拍

    荷韵

    洛浦晨曦 美到窒息
    /为荷而来
    /雨荷
    /一兜嫩玉米
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605