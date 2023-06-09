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“洛阳制造”助力我国水电机组核心技术国产化
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.18 08:35

18500吨油压机锻造现场(企业供图)

　　记者近日从中信重工机械股份有限公司获悉，由该企业锻造的世界单机容量最大功率500MW(兆瓦)级高水头大容量冲击式水轮机组超大型转轮中心体锻件顺利下线，“洛阳制造”助力我国水电机组关键核心技术国产化。

　　冲击式水电机组转轮被誉为“水轮发电机组的心脏”，也是行业内公认的研发和制造难度最大的水电机组核心部件。在水电站运行中，它需要承受巨大的冲击性水力荷载，因此对转轮中心体的硬度和强度特性有极限要求。此次下线的转轮锻件，是中信重工采用新型金属材料工艺制造完成的国内最大规格的高端大型马氏体不锈钢转轮中心体整锻锻件，由该公司18500吨油压机锻造而成，锻件重量约120吨，外径约4.7米，厚度约0.9米。

　　该超大型转轮中心体将用于位于藏东南的西藏首座装机容量超百万千瓦水电站项目——中国大唐扎拉清洁能源一体化基地核心电站。该水电站项目具有高水头、大容量、高海拔等特点，并入选国家研制大容量冲击式水轮发电机组支撑项目、国资委重点领域关键核心技术攻关示范项目、国家能源局能源领域首台(套)重大技术装备项目。

　　中信重工铸锻研究院工艺研究所副所长于保宁介绍，与国内外同类产品相比，该铸锻件具有冶炼钢水纯净度高、钢锭品质高规格小、锻后材质均匀性好等特点，突破了行业内特大型马氏体不锈钢产品固态模拟、冶炼、锻造和探伤检测等极限制造“卡脖子”技术，锻造时克服了材质特殊、高温塑性差、锻造温度范围窄、容易产生裂纹等多个不利因素。该水轮机组超大型转轮中心体锻件的成功下线，实现了中信重工继5月完成150MW级转轮后，在水电行业践行国家新能源战略的又一新的重大突破。

　　中信重工相关负责人表示，“十四五”期间，公司将围绕“传统产业转型升级、新兴产业重点培育、未来产业谋篇布局”，持续关注新能源储能、新能源材料等风口产业发展趋势，聚焦关键核心部件，依托核心技术和产业基础，培育企业新的经济增长点。(洛报融媒·洛阳网记者 李迎博)
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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