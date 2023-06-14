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偃师一农民承包土地“种”金蝉 金蝉成了致富“金疙瘩”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.18 08:31
袁会战捉金蝉

　　眼下，在偃师区大口镇袁寨村，说起村民袁会战“种”金蝉，大家无不夸他“敢想敢干”。前几年，袁会战承包20亩地“种”金蝉，如今破土而出的金蝉成了“金疙瘩”，在市场上供不应求。

　　“您要200只？好的，没问题。”近日，记者在袁寨村一片柳树林里见到袁会战时，有客户预订金蝉，他正忙着接听电话。最近，每天给他打电话购买金蝉的人很多，成为他幸福的“烦恼”。“预订量太大，金蝉出土速度跟不上旺盛的市场需求。”他摊开双手颇显无奈地说，黝黑的脸上挂满笑容。

　　夜幕降临，袁会战和爱人李小霞带着3个帮手，开始戴着头灯在柳树林间穿梭。当晚，他们一共捉了800多只金蝉。袁会战说，现在已经到了末期，金蝉出得不多。高峰期，他们每天可捉一两千只，最多一天捉了3300只金蝉。

　　袁会战头脑灵活，且人勤快，开货车跑长途、做生意……他的“履历”相当丰富。随着父母年事已高，2010年，他不再走南闯北，靠之前的积蓄在村里流转了近120亩土地搞种植。西瓜、石榴、葡萄、樱桃等，他都种过。“搞种植靠天吃饭，近年受天气多变、疫情等因素影响，种石榴和葡萄让我赔了不少钱。”袁会战说。

　　承包的土地用来干点啥？袁会战一直在思考。他发现，近几年，每到夏季蝉鸣时节，油炸金蝉都成为市民餐桌上一道特色美食，他认为背后商机无限。他了解到，在豫东地区和山东、安徽等地，有人靠“种”金蝉、卖金蝉发家致富。与爱人商量后，他决定“种”金蝉试试。

　　2021年年初，袁会战到外地的金蝉“种植”基地考察学习。当年春天，他在20亩土地上栽种了1700多棵柳树，又购回经孵化处理的金蝉卵枝。“将卵枝绑在树上，蝉蚁掉落在地上以后，会找地缝钻进去，靠吸收树根的汁液存活，一般需要2至3年才能破土而出。”袁会战解释道，考虑到金蝉生长周期长，他在柳树间套种了黄杨，实现一地三收。

　　今年，袁会战迎来丰收。从6月20日起，金蝉陆续出土，比野生金蝉提前了20天。为了提升影响力，他在抖音上做直播打广告。“每只金蝉价格1元，1斤有100只左右，算下来比牛肉贵，就这还供不应求，金蝉成了‘金疙瘩’。”袁会战笑着说，平均每亩地成本1000多元，今年每亩收入约3000元，还有很大的增长空间。

　　今年，袁会战又追加了50亩地“种”金蝉。如今，他承包的土地已有近300亩，每年可带动周边百余名村民就业。

　　作为党员和村干部，袁会战说，一个人富不算富。下一步，他准备建立金蝉孵化基地，向对“种”金蝉感兴趣的老乡提供技术支持，吸引更多人加入，发展“公司＋农户”模式，做大做强金蝉产业，带动更多人致富。

　　说起将来的打算，袁会战目标明确、信心十足。（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 实习生 刘淼淼 通讯员 陈鹏飞 文/图）
[ 责任编辑：唐好优 ]
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