“洛阳创新”推动中国航天“再下一城”

昨日，记者从洛阳轴承研究所有限公司获悉，该企业产品成功配套的朱雀二号遥二液氧甲烷运载火箭近日发射升空，进入预定轨道，成为全球首枚成功入轨飞行的液氧甲烷火箭，填补了国内液氧甲烷火箭的技术空白，标志着我国运载火箭在新型低成本液体推进剂应用方面取得重大突破。

昨日，记者从洛阳轴承研究所有限公司获悉，该企业产品成功配套的朱雀二号遥二液氧甲烷运载火箭近日发射升空，进入预定轨道，成为全球首枚成功入轨飞行的液氧甲烷火箭，填补了国内液氧甲烷火箭的技术空白，标志着我国运载火箭在新型低成本液体推进剂应用方面取得重大突破。

由蓝箭航天空间科技股份有限公司自主研制的朱雀二号火箭为两级构型，火箭一级采用4台天鹊80吨级液氧甲烷发动机并联，火箭二级由1台天鹊80吨级液氧甲烷发动机和1台天鹊10吨级游动液氧甲烷发动机组合而成。

“此次蓝箭航天朱雀二号一级、二级及游动发动机所使用的轴承，均为轴研所针对液氧甲烷推进剂专门研制。”轴研所相关负责人表示。

朱雀二号使用的液氧甲烷推进剂由液态氧气和甲烷混合而成，具有燃烧效率高、绿色环保、成本低、易制取等显著特点，被认为是火箭发动机推进剂的理想材料之一。在对应环境下运行的轴承需要适应超低温、高转速、重载荷、无润滑等工况，这就对研制工作提出了极高挑战。

面对艰巨任务，轴研所通过持续的技术攻关、反复的工艺分析、多轮的加工试制和充分的试验验证，并参与了朱雀二号火箭发动机涡轮泵用轴承方案制定等全过程，最终顺利交付产品，为全球首枚入轨飞行的液氧甲烷运载火箭提供了强有力支持，保证了发射任务的圆满完成。

作为中国轴承工业科技型领军企业及中国航天的主要配套单位，轴研所多年来致力于高端轴承研发，与国内多个科研院所开展深度合作，迄今已相继为“东方红”系列卫星、“长征”系列火箭、“神舟”系列飞船、“嫦娥”探月工程、“北斗”导航系列等航天工程的各个领域，提供了优质可靠的航天级轴承产品和关键单机，保证了所配套的“国之重器”无忧运转。 (洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 实习生 苏卓 通讯员 韩珂珂)