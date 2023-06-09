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洛阳市2023年“金秋助学”活动启动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.18 08:26

　　市总工会、市教育局日前联合发出通知，自即日起至9月在全市范围内开展2023年“金秋助学”活动，进一步做好常态化困难职工帮扶工作，积极协助党委、政府解决困难职工家庭子女上学难、就业难问题。

　　通知要求全市各级工会详细调查摸底本地区、本行业困难职工家庭子女升学和就业情况，分类制定助学帮扶措施，协助教育部门贯彻落实好国家各项助学就业政策。各地教育部门协助当地工会与高校加强衔接，为困难职工子女就学提供必要的指导和帮助，充分利用现有学生资助政策，将就学期间困难职工子女纳入国家、省及我市学生“奖、助、贷、勤、减、免”政策体系覆盖范围。

　　2023年“金秋助学”活动帮扶内容

　　今年各地工会将着力拓展帮扶形式，延伸助学活动链条，全程跟踪帮扶困难职工子女求学圆梦。

　　●各地工会可以对资助过的往届生开展暑期专项勤工俭学活动，并给予岗位补贴；

　　●困难职工家庭有2个及以上子女同时入学的，可以分别提供救助；

　　●对在档困难职工家庭子女进行跟踪助学，直至其本科、专科毕业；

　　●有条件的工会可以将学前教育、小学、初中、高中、中职、高职等纳入助学范围，鼓励继续将困难农民工子女纳入助学范围。

　　同时，各级工会将加强同教育、人社部门的协作，通过校企对接、线上线下招聘会等形式，为困难职工家庭子女提供就业帮助，形成对困难职工子女“入学救助—在校扶助—就业援助”的全程链条式帮扶服务。(洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 通讯员 任旭东)
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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