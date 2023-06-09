洛阳市2023年“金秋助学”活动启动

市总工会、市教育局日前联合发出通知，自即日起至9月在全市范围内开展2023年“金秋助学”活动，进一步做好常态化困难职工帮扶工作，积极协助党委、政府解决困难职工家庭子女上学难、就业难问题。 市总工会、市教育局日前联合发出通知，自即日起至9月在全市范围内开展2023年“金秋助学”活动，进一步做好常态化困难职工帮扶工作，积极协助党委、政府解决困难职工家庭子女上学难、就业难问题。 通知要求全市各级工会详细调查摸底本地区、本行业困难职工家庭子女升学和就业情况，分类制定助学帮扶措施，协助教育部门贯彻落实好国家各项助学就业政策。各地教育部门协助当地工会与高校加强衔接，为困难职工子女就学提供必要的指导和帮助，充分利用现有学生资助政策，将就学期间困难职工子女纳入国家、省及我市学生“奖、助、贷、勤、减、免”政策体系覆盖范围。 2023年“金秋助学”活动帮扶内容 今年各地工会将着力拓展帮扶形式，延伸助学活动链条，全程跟踪帮扶困难职工子女求学圆梦。 ●各地工会可以对资助过的往届生开展暑期专项勤工俭学活动，并给予岗位补贴； ●困难职工家庭有2个及以上子女同时入学的，可以分别提供救助； ●对在档困难职工家庭子女进行跟踪助学，直至其本科、专科毕业； ●有条件的工会可以将学前教育、小学、初中、高中、中职、高职等纳入助学范围，鼓励继续将困难农民工子女纳入助学范围。 同时，各级工会将加强同教育、人社部门的协作，通过校企对接、线上线下招聘会等形式，为困难职工家庭子女提供就业帮助，形成对困难职工子女“入学救助—在校扶助—就业援助”的全程链条式帮扶服务。(洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 通讯员 任旭东)