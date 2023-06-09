十四届市政协委员培训班第一期开班

昨日，十四届市政协委员培训班第一期在市委党校开班。市政协主席孙延文出席开班式并讲话。

昨日，十四届市政协委员培训班第一期在市委党校开班。市政协主席孙延文出席开班式并讲话。

孙延文指出，2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，也是十四届市政协的起步之年。此次培训旨在帮助新任职的委员提升履职能力，适应政协岗位需求，尽快完成角色转换，切实担负起新时代政协委员的使命担当。

孙延文强调，要加强理论修养，坚持把学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想作为必修课首修课终身课，不断增强政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力，坚持不懈用党的创新理论凝心铸魂，实现理论学习有新收获、思想境界有新提升、党性修养有新加强。要准确把握人民政协性质定位，提高政治协商、民主监督、参政议政水平，更好凝聚共识，坚持“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”的总要求，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，搭建好政治协商平台，发挥好政协委员作用，不断提升协商效能。要立足自身实际抓好贯彻落实，坚持围绕中心、服务大局，做到学有所思学有所悟，找准自身工作的切入点与落脚点，不断强化政协委员责任担当，为建强副中心、形成增长极、重振洛阳辉煌贡献政协力量。

此次培训班将持续3天，全市共有200余名政协委员参加培训。市委党校专家学者及省政协、市政协、市发改委、市纪委监委等有关负责人围绕“深刻领会党的二十大精神加快推进洛阳高质量发展”“全国两会精神解读”“反映社情民意信息工作”“政协章程解读”等主题进行专题教学。

市政协副主席魏险峰等参加。 (洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 冯波)