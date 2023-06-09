警银联动阻止电诈案件 为当事人挽回2.9万元

提供个人信息，就能领取扶贫金，您可千万别信！近日，栾川县警银联动，成功阻止一起电信网络诈骗案件，为当事人挽回2.9万元。

提供个人信息，就能领取扶贫金，您可千万别信！近日，栾川县警银联动，成功阻止一起电信网络诈骗案件，为当事人挽回2.9万元。

10日下午，栾川县居民王某在家玩手机时，被陌生人拉入一个QQ群，对方以申请“圆梦扶贫金”为由，要求其提供个人及家庭信息，并称通过审核后将发放所谓的“改善生活条件及处理个人债务问题的扶贫金”。

王某信以为真，于11日中午来到重渡沟附近一个银行网点，准备按对方要求向指定账户转账2.9万元，用于缴纳对方所说的“扶贫金审批手续费”。

银行工作人员发现该指定账户疑似电信网络诈骗涉案账户后，劝阻王某并向重渡沟警务室报警。接到报警后，警务室民警迅速赶到现场。

“不要转账，这肯定是诈骗！”民警了解王某遭遇后，对其面对面劝阻，并对此类诈骗行为进行深层剖析和讲解。经过近一个小时的劝说，王某终于认清了骗子的诈骗套路，表示不会向对方转账。

民警还再三叮嘱王某，如果再遇到类似情况，做到不听、不信、不转账，不向陌生人提供身份信息、银行卡信息、短信验证码等就不会被骗，同时要及时报警。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 程昊）