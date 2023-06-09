洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

装7500元的手提包丢失 刚好被辅警捡到
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.18 08:21

　　日前，偃师公安分局民警跟记者说了一件事儿：辖区一位老人将装有7500元等贵重财物的手提包丢失，好在包被一名辅警捡到，最终物归原主。

　　11日上午，偃师公安分局翟镇派出所辅警郭瑞璞骑车上班途中，经过翟镇镇圪当头村村口时，偶然发现路边有一个黑色手提包。他捡起包打开一看，里面装有一沓厚厚的现金、两把钥匙和一个黑色遥控器，未发现失主信息和相关证件。他询问周边群众以寻找失主，问了一圈毫无收获，便将包带回派出所，并将情况上报给领导。在同事的见证下，他对包内现金进行了清点，一共有7500元。

　　考虑到失主丢失手提包后肯定很着急，郭瑞璞和同事赶紧调取附近监控视频寻找失主，并联络社区民警，在各村的微信联络群中发布失物招领信息，各村的村干部纷纷转发。

　　经过多方努力，当日17时许，郭瑞璞终于联系到失主马老先生的家人。随后，年过八旬的马老先生在女儿的陪同下来到派出所认领手提包。“我父亲上了岁数，记性不好，出门后发现包不见了，也不知道究竟丢在哪儿了。那笔钱父亲攒了很长时间，还以为找不回来了。”马老先生的女儿说。

　　得知包内现金分文未少，马老先生很激动，连连向郭瑞璞等人表示感谢。（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 实习生 刘淼淼 通讯员 贾国栋）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    心衰患者喝水后突然胸闷、气短，咋回事？
    心衰患者喝水后突然胸闷、气短，咋回事？
    心衰患者喝水后突然胸闷、气短，咋回事？
        夏季天气炎热，出汗较多，多数人依靠大量饮水来补充身体里流失的水分。但是，对于心脏病和心功能不健全的人...
  • ·一盘棋没下完，他被“气吐”了，原来病因是…
  • ·儿童佩戴角膜塑形镜影响成年后近视手术吗？
  • ·您会正确滴眼药水吗
    		•
    盛夏荷花开 赏荷有佳处
    盛夏荷花开 赏荷有佳处
    盛夏荷花开 赏荷有佳处
        “出淤泥而不染，濯清涟而不妖。”花中君子，是人们对荷花的印象。近期，我市多地荷花绽放，亭亭玉立的荷花...
  • ·西苑公园：“老”公园，新景观
  • ·农场乐一乐 古寺游一游
  • ·徜徉山陕会馆 漫步万里茶道
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳今年首份大学录取通知书送达
  • 洛阳加快建设现代物流强市 物流主要指...
  • 均和云谷·洛阳信息科技港项目一期靓姿...
  • 洛阳确定首批“群众家门口的公积金”...
  • 沁伊高速：伊洛河上架“彩虹”
  • 洛阳着力打造特色民宿 助力文旅产业转...
  • 高温天气持续 请注意防暑降温
  • 上半年洛阳“万人助万企”活动“成绩...
  • @老年人，带上这份乘火车攻略出门耍吧
  • 东方红特专车南送北发
    		•
    百姓呼声
    停车费自动通过ETC代扣？弘义集团回复
    青年宫地铁站出入口暂不具备开通条件
    精彩图片
    漫步天街阅古今
    预计8月底完工！洛阳翠...
    瀍河区旭升社区标准化...
    洛阳开元湖公园：荷花...
    精彩热帖

    锦葵花美丽绽放

    随拍

    荷韵

    洛浦晨曦 美到窒息
    /为荷而来
    /雨荷
    /一兜嫩玉米
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605