装7500元的手提包丢失 刚好被辅警捡到

日前，偃师公安分局民警跟记者说了一件事儿：辖区一位老人将装有7500元等贵重财物的手提包丢失，好在包被一名辅警捡到，最终物归原主。

日前，偃师公安分局民警跟记者说了一件事儿：辖区一位老人将装有7500元等贵重财物的手提包丢失，好在包被一名辅警捡到，最终物归原主。

11日上午，偃师公安分局翟镇派出所辅警郭瑞璞骑车上班途中，经过翟镇镇圪当头村村口时，偶然发现路边有一个黑色手提包。他捡起包打开一看，里面装有一沓厚厚的现金、两把钥匙和一个黑色遥控器，未发现失主信息和相关证件。他询问周边群众以寻找失主，问了一圈毫无收获，便将包带回派出所，并将情况上报给领导。在同事的见证下，他对包内现金进行了清点，一共有7500元。

考虑到失主丢失手提包后肯定很着急，郭瑞璞和同事赶紧调取附近监控视频寻找失主，并联络社区民警，在各村的微信联络群中发布失物招领信息，各村的村干部纷纷转发。

经过多方努力，当日17时许，郭瑞璞终于联系到失主马老先生的家人。随后，年过八旬的马老先生在女儿的陪同下来到派出所认领手提包。“我父亲上了岁数，记性不好，出门后发现包不见了，也不知道究竟丢在哪儿了。那笔钱父亲攒了很长时间，还以为找不回来了。”马老先生的女儿说。

得知包内现金分文未少，马老先生很激动，连连向郭瑞璞等人表示感谢。（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 实习生 刘淼淼 通讯员 贾国栋）