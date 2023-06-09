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后续报道：手指受伤男童家长送锦旗感谢
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.18 08:17
杨迎辉(右三)和同事收到锦旗

　　15日，本网以《2岁男童大拇指被夹断 民警“狂飙”7分钟送医》为题，报道了洛龙公安分局民警、辅警紧急护送受伤男童就医的事情。洛阳晚报抖音号、快手号和微信视频号也对此事进行了报道，当事人张女士看到相关报道，送锦旗表示感谢。

　　16日一早，张女士和爱人赵先生带着两个孩子，还有一面写有“人民警察为人民危急护送保平安”字样的锦旗，来到洛龙公安分局巡特警大队，送到辅警杨迎辉手中，感谢他和同事焦佳宾、刘志强的帮助。

　　原来，事发当日，张女士心里害怕又慌张，多亏民警、辅警及时帮助，开车又快又稳，将其孩子第一时间送到了河科大一附院新区医院。后经医生检查，孩子伤势较重，又被救护车转送至洛阳正骨医院进行救治。因送医及时，孩子的手指最终保住了，在医院住了一周。当时情况紧急，她没想到询问民警、辅警的单位和名字。看到洛阳晚报视频平台对此事的相关报道，她才知道了相关信息，遂特意制作了一面锦旗表示感谢。

　　得知孩子得到及时救治，且恢复情况良好，杨迎辉等人也感到高兴。他说，他们只是做了本职工作，祝愿孩子健康成长。（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 实习生 刘淼淼 通讯员 方楚 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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