洛阳晴热天气持续 早晚或有意想不到的美景

今天多云间晴天，局部山区有短时阵雨，气温24℃到34℃。

一束束金光透过云层洒向洛阳城

持续的晴热天气，让不少市民待在空调房里不愿外出，但等热浪退去后，您不妨出来走走。昨日傍晚的天空出现丁铎尔效应，一束束金光透过云层洒向洛阳城，仿佛光瀑，美不胜收。

丁铎尔效应也叫丁铎尔现象，一般出现的时间在清晨、日落时分或者雨后云层较多的时候，大气中有雾气或灰尘，阳光刚好投射在上面，出现一条条光亮的“通路”，特别壮观。

据最新气象资料分析，我市短期内受高空西南气流及中低层偏东气流的共同影响，云系增多。周末受副热带高压控制，我市将出现37℃以上高温闷热天气。20日和24日前后受高空低槽东移影响，我市将有阵雨或雷阵雨造访。

最近几天天气预报

今天：多云间晴天，局部山区有短时阵雨，气温24℃到34℃。

明天：多云，南部山区有短时阵雨，气温25℃到34℃。

7月20日(周四)：多云到阴天转阵雨或雷阵雨，气温25℃到34℃。

7月21日(周五)：阵雨转多云，气温24℃到32℃。

7月22日(周六)：多云转晴天，气温26℃到36℃。

7月23日(周日)：晴天间多云，气温27℃到37℃。

7月24日(周一)：多云到阴天，傍晚到夜里转阵雨或雷阵雨，气温28℃到36℃。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 郭铭博 文/图）