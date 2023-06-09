录取分数线公布！涉及洛阳这些高中

栾川县、嵩县教体局公布2023年普通高中录取分数线。
栾川县、嵩县教体局公布2023年普通高中录取分数线。
栾川县、嵩县教体局公布2023年普通高中录取分数线。
栾川县
按照普通高中各学校招生计划，根据考生考试成绩、填报志愿和素质评价及地理、生物等级，经测算，现将栾川县2023年普通高中学校录取分数线测算结果及录取时间公告如下：
一、各学校录取分数线测算结果
1.栾川一高录取分数线为592.5分；
2.栾川县实验高中录取分数线为510分；
3.河大潭头附中高中部录取分数线为490分；
4.民办朝阳中学录取分数线为561.5分。
二、各学校咨询登记时间
1.公办高中(栾川一高、栾川县实验高中、河大潭头附中高中部)咨询登记时间为7月19日；
2.民办高中(朝阳中学)咨询登记时间为7月20日。
特此公告。
栾川县教育体育局
2023年7月17日
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