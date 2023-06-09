记者17日从洛阳市文广旅局获悉，洛阳市推出“乘飞机免门票游洛阳”活动，2023年7月18日至2023年12月31日，乘坐抵达洛阳机场航班的旅客，在抵达洛阳后10天内(含当天)，凭登机牌(纸质/电子)预约后，可享受洛阳市70家旅游景区首道门票免费。

记者17日从洛阳市文广旅局获悉，洛阳市推出“乘飞机免门票游洛阳”活动，2023年7月18日至2023年12月31日，乘坐抵达洛阳机场航班的旅客，在抵达洛阳后10天内(含当天)，凭登机牌(纸质/电子)预约后，可享受洛阳市70家旅游景区首道门票免费。

旅客可微信搜索“洛阳旅游”“享游洛阳官方”，进入洛阳旅游或享游洛阳微信公众号，点击左下方菜单栏“乘机免票”，进入专题活动页面预约门票，预约时请仔细关注提示信息(2023年7月18日12:00开启预约通道)。

旅客可选择意向旅游景区，在弹出的界面中输入本人姓名、身份证号码、手机号码、抵洛日期、13位数字登机牌号码/客票号，选择意向入园日期后，点击“立即预约”成功后，即可获得意向旅游景区电子二维码。

在直接检票入园的景区，预约成功的旅客持本人身份证、登机牌原件(纸质/电子)、预约电子二维码，按预约时间到旅游景区活动专用检票口，直接检票入园。在需换票入园的景区，预约成功的旅客持本人身份证、登机牌原件(纸质/电子)、预约电子二维码，按预约时间提前到旅游景区游客中心或票务中心换票后，即可检票入园。

●温馨提醒

活动采取实名制，乘客预约时需正确输入个人姓名、手机号、身份证号、登机牌号、入园日期。

乘客在活动持续且登机牌有效期间，每个景区只能预约1次，且预约时景区正常运营、未达接待量上限、未采取限流措施、入园时登机牌须在有效期内。

登机牌有效期从乘机抵达洛阳之日(含当天)起算，10日内有效。

登机牌严禁转赠、转卖，一经发现取消活动参与资格。

预约成功后，请携带预约身份证件、登机牌在预约时间内及时入园，如证件信息和预约信息不符、错过预约时间均将导致您无法正常入园，且不能重新预约该景区。在预约日期过期前可申请退票，退票成功后可重新选择日期预约。

预约完成后，在预约页面底部菜单栏“我的订单”中可查看预约二维码。

本次活动免票景区仅限免首道门票，景区内车辆换乘、索道等其他项目正常收费。

老人、儿童、军人等符合景区免门票政策的人员，或持有洛阳旅游年票的居民无须预约本次活动免费门票，按景区原有政策入园。

具有首道门票的A级旅游景区需通过预约系统提前预约，无首道门票的旅游景区无须通过预约通道预约，按景区政策要求前往参观游览。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 王宝瑜）