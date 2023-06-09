曝光！洛阳市教育局通报8起违规组织校外培训典型案例

昨日，洛阳市教育局官微发布消息称，近期以来，市、县两级教育行政部门组建明察暗访组，全面排查整治违规组织校外培训行为。通过检查发现仍然有个别培训机构和个人无视国家“双减”政策违规组织学科培训，现将近期8起违规组织培训典型案例予以通报曝光，敬请广大学生和家长警醒和防范。

昨日，洛阳市教育局官微发布消息称，近期以来，市、县两级教育行政部门组建明察暗访组，全面排查整治违规组织校外培训行为。通过检查发现仍然有个别培训机构和个人无视国家“双减”政策违规组织学科培训，现将近期8起违规组织培训典型案例予以通报曝光，敬请广大学生和家长警醒和防范。

一、西工区查处1起机构违规培训

6月29日下午，西工区教体局根据群众投诉电话，查处了位于西工区唐宫东周王城广场西侧凌宇花园2号楼内正在进行的违规学科类培训。经核查，该机构名为复豪教育，是一家无证机构，机构负责人：陆X云，身份证号：4103221981XXXX6151。该机构仅有1间教室、1名从业人员和5名学生，无任何宣传广告，上课期间大门紧锁，隐蔽性极强。

处理结果：一是在保证安全的情况下当场疏散学生。二是对其下达停办通知单，并宣讲中央“双减”政策及相关条例。三是现场清退学生费用8000元。四是对该机构进行全网曝光。五是将该机构列入巡查清单，每日重点巡查。

二、洛龙区查处1起机构违规培训

6月20日，洛龙区文旅局和教体局联合查处一家文化艺术类机构。该机构位于洛龙区开元办事处帝都西区，主要开展钢琴培训，无证无照机构，无具体名称，负责人为：王X，身份证号：4103231992XXXX0081。

处理结果：一是现场约谈该机构负责人，督促其举办者尽快到洛龙区文广旅局进行备案审核登记；二是督促该机构退还家长学费金额3600元；三是列入无证机构巡查台账，保持高密度巡查和持续追踪。

三、伊滨区查处3起机构违规培训

1. 7月5日，伊滨区教体局根据群众投诉，伊滨区李村镇2号小区某托管机构假借托管名义招收50名学生准备开展学科培训，其还通过微信朋友圈招聘暑假班从业人员。经核查，情况属实，该机构名为“大海托管”，负责人：匡X根，身份证号：41042319680147XX62，电话：152XXXX0137。

处理结果：一是在保证安全的情况下当场疏散学生。二是对其下达停办通知单，并宣讲中央“双减”政策及相关条例。三是将该机构列入巡查清单，每日重点巡查，防止死灰复燃。

2.7月7日，伊滨区教体局联合检查中发现，洛阳市新概念校外托管服务有限公司，负责人黄X婷，身份证号41038119830910XXXX，该机构内有3间教室，3名从业人员，48套课桌椅，现场有学生试听学科类培训，学生缴费工作还未开始。

处理结果：一是对其下达停办通知单，并宣讲中央“双减”政策及相关条例。二是签订保证书，保证今后不再开展学科培训业务；三是积极向家长做好托管业务宣传解释工作；四是列入黑名单，持续关注跟进。

3.7月11日，伊滨区教体局进行联合检查中发现，洛阳市伊滨区李村镇博文校外托管中心，负责人：陈昱X，身份证号4103051983**2016，该机构有托管服务营业执照，有3名从业人员，38名学生，开展作业辅导和学科类培训，收取学生学费1万元。

处理结果：一是对其下达停办通知单，并宣讲中央“双减”政策及相关条例。二是签订保证书，保证今后不再开展学科培训业务；三是将1万元学费退还给家长，积极向家长做好托管业务宣传解释工作；四是列入黑名单，持续关注跟进。

四、洛宁县查处1起机构违规培训

7月7日，洛宁县教体局日常巡查中发现，位于洛宁县西湖丽景小区内有机构违规组织学生培训。经核查，该培训机构无证无照，无具体名称，负责人为简XX，身份证号410328XXXXXXXX5535，现场正在组织20名学生进行学科培训，其中7人已交费，每人300元，共收费2100元。

处理结果：一是现场对机构负责人简XX进行批评教育，学习“双减”政策，责令停止违规学科培训行为，写出保证书，保证不再开展违规培训；二是现场督促该机构负责人将2100元退还家长，现已全部退完；三是登记学生信息并建立台账；四是将该机构列入巡查台账，保持持续追踪，防止其死灰复燃。

五、伊川县查处1起机构违规培训

7月11日，伊川县教体局联合专项检查中发现，位于伊川县城关街道伊尹路416号有机构违规开展学科类培训。经核查，该机构名为成功托管，机构负责人为郑XX，身份证号码为410329xxxxxxxx1542，现场有2名从业人员正组织10名学生试听学科培训，暂未收费。

处理结果：一是现场约谈该机构负责人，宣讲“双减”政策，进行批评教育，立即停止违规办班行为；二是对该机构下发停办通知书，保证今后不再开展违规培训；三是在保证安全的情况下现场疏散老师和学生；四是保持高密度巡查和持续追踪，防止其死灰复燃。

六、孟津区查处1起机构违规培训

7月12日，孟津区教体局联合检查中发现，常袋社区院内有机构违规开展学科类培训。经核查，该机构名称为“爱心托教”属于无证无照机构，负责人为王X，身份证号：41032219XXXXXXX883 ，现场有3个班，3名从业人员和50名学生正在开展违规学科类培训。

处理结果：一是对其批评教育并宣讲国家“双减”工作政策。二是立即要求负责人安全疏散现场学生，现场清退学生学费580元。三是下发停止办学通知单，责令其立即停止违规办学行为，并写出承诺书，承诺不再开展违规培训活动。四是将该机构列入无证机构“回头看”台账，并对其持续进行追踪。⑥