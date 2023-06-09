守护公众健康！即日起洛阳启动过期药品回收活动

您家的“小药箱”定期清理吗？您会如何处理过期药品？即日起，您可以直接将家里的过期药品送到洛阳的60家连锁药店，安全又方便！

您家的“小药箱”定期清理吗？您会如何处理过期药品？即日起，您可以直接将家里的过期药品送到洛阳的60家连锁药店，安全又方便！

今日，洛阳市市场监管局联合洛报融媒正式启动“过期药品有回收，安全用药共守护”活动，依托连锁药店，在全市15个县区设置60个过期药品回收点，由专业人员负责接收市民送来的过期药品并逐一进行登记，后期将采取安全环保的方式由洛阳市市场监管局组织集中销毁，引导市民养成及时清理家庭用药的习惯，保障安全合理用药，提升安全用药意识。

活动启动后，记者和洛阳市市场监管局药品安全监管科工作人员，将深入洛龙区、涧西区、宜阳县等部分过期药品回收点进行走访，为您详细介绍过期药品的回收流程。