洛阳市规划展示馆：游客若“爽约 ” 三个月内将无法再次预约

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：我提前在网上预约参观洛阳市规划展示馆（飞行影院），7月12日因为个人原因没有去也忘记在手机上退票。7月16日计划再次预约参观时，却被告知无法预约，这是为何？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：我提前在网上预约参观洛阳市规划展示馆（飞行影院），7月12日因为个人原因没有去也忘记在手机上退票。7月16日计划再次预约参观时，却被告知无法预约，这是为何？

洛阳市自然资源和规划局回复：飞行影院为了避免线下排队引起混乱，开通了线上预约通道。因该展项座位有限，为了让预约的游客有良好的参观体验，避免资源浪费，在线上预约须知中已将预约规则告知。因个人原因无法按时预约到场观影的，需及时在线上办理退票，否则三个月内无法预约该展项。为了保障您和他人的利益，请遵守预约规则。另外，在此期间不影响您预约体验其它展项。

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