高招艺术类本科A段今日开始录取

近日，我省本科提前批、国家专项计划招生录取工作结束。今、明两日，我省进行2023年普通高招艺术类本科A段录取工作。

近日，我省本科提前批、国家专项计划招生录取工作结束。今、明两日，我省进行2023年普通高招艺术类本科A段录取工作。市教育考试中心二级主任科员高冰南介绍，该批次将于19日9时至18时征集志愿，届时未被录取且符合征集条件的考生可重新填报志愿。

艺术类本科A段实行平行志愿，即“分数优先，遵循志愿，一轮投档”。高冰南提醒，录取期间，考生要及时关注自己的档案状态，可登录河南省教育考试院官网，打开河南省普通高校招生考生服务平台查看。

考生档案状态分为自由可投、已投档和录取。其中，自由可投指考生所填报的批次未开始投档、该批次考生的电子档案没有投出去或投出后又被招生院校退档。已投档指考生的电子档案被成功投出，正在等待招生院校审阅。已投档是被录取的前提，各校录取进程不同，已投档状态的考生可耐心等待，持续关注自己的档案状态。录取是指录取流程结束，考生已经被正式录取。若录取结束后，考生档案依然显示自由可投，考生和家长要及时关注本批次的征集志愿填报时间，抓住“捡漏”的机会。

19日9时至18时，艺术类本科A段将征集志愿，未被录取且符合征集条件的考生，可在征集志愿开始前，登录河南省教育考试院官网，查看征集志愿高校、专业名单等相关信息。

在填报征集志愿前，考生应确认自己尚未被任何院校录取，已被录取、预录取及阅档状态的考生不可填报。此外，征集志愿投档时，以当次征集的志愿为投档依据，即使原来报过这些学校的志愿，也须重新填报。(洛报融媒·洛阳网记者 吕温)