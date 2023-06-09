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洛阳今年首份大学录取通知书送达
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.17 08:39
李晨希手拿大学录取通知书和父母合影留念

　　昨日11时许，家住涧西区的18岁女孩李晨希从市邮政分公司工作人员手中接过一份EMS快递，里面装的是上海大学的录取通知书。这是我市今年送达的首份大学录取通知书。

　　李晨希毕业于洛五高，虽然知道自己已被上海大学音乐表演专业录取，但接过大学录取通知书时，她还是非常激动。“我5岁开始学钢琴，每天都要练习，尤其是寒假和暑假，一天要练四五个小时。”她说，学艺术很辛苦，但自己坚持了下来，最终通过艺考考入上海大学，圆了大学梦。

　　“首份大学录取通知书的送达，标志着今年我市大学录取通知书的收寄、投递工作正式拉开序幕。”市涧西区邮政分公司副总经理王惠光说，投递高峰预计出现在本月18日至8月15日，其间全市每天的大学录取通知书投递量预计达2000件。

　　今年，我市城市区的投递仍按每日3个节点进行，具体为每日8时、14时、16时，投递员会在大学录取通知书到达洛阳的24小时内，打电话通知收件人并送达。此外，邮政EMS还采用“四专”(专区处理、专袋封发、专车运输、专人投递)模式为大学录取通知书寄递保驾护航。

　　大学录取通知书寄出后，考生可通过“EMS中国邮政速递物流”微信公众号，查询大学录取通知书派送状态，也可以登录“中国邮政速递物流”官网，在“录取通知书查询”菜单中通过准考证号、考生号、收件人手机号查询。

　　王惠光提醒，在大学录取通知书投递期间，请考生们一定要保持电话畅通，便于投递员第一时间上门投递。大学录取通知书须由考生凭本人身份证、准考证签收。若考生本人无法签收，需要指定直系亲属代收，直系亲属代收时不仅须提供签收人的身份证、户口簿及准考证号等，还须提供本人身份证等由投递员核验，请提前准备好相关证件。

　　考生如果在正常投递期间没有收到大学录取通知书，还可以通过邮政EMS官网查询或拨打11183客服电话咨询。(洛报融媒·洛阳网记者 何奕儒 通讯员 陈肖晓 文/图)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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