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洛阳综保区发布建设“成绩单”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.17 08:36

洛阳综保区(资料图片)

　　在15日举行的2023中国物流企业家夏季峰会上，我市发布洛阳综保区建设“成绩单”：洛阳综保区围网内目前共有企业37家，涵盖一般贸易、保税加工、跨境电商、货运代理等。当前综保区正围绕保税加工、保税物流、新型业态等重点领域推进多个项目，为全市以高水平开放赋能高质量发展奠定坚实基础。

　　围绕保税加工

　　洛阳综保区重点聚焦先进装备制造和新能源及材料两个主导产业，加快推动项目建设，其中麦斯克已完成一般纳税人试点备案并顺利开展业务，汇晶电子专用靶材项目成功落地，已进入设备调试阶段。

　　围绕保税物流

　　洛阳综保区成功推动中欧班列(中豫号)延伸至综保区，首次以通关一体化方式完成货物报关，为我市进出口货物通关改革提供了全新样本。当前洛阳综保区还依托中国物流等行业龙头企业，积极推进项目落地，加快打造以有色金属贸易和农产品进出口为重点的服务中西部的保税物流中心。

　　围绕新型业态

　　以跨境电商综示区建设为契机，依托河南吉乐富等企业，积极开展跨境电商“1210”模式业务，实现了全市跨境电商交易模式新突破，并通过不断加强与东盟等国家在跨境电商领域合作，成功设立马来西亚海外仓，为“9810”模式开展打好基础。

　　值得一提的是，此次峰会进行了集中签约，通过高新区(自贸区洛阳片区、综保区)与中国物流集团国际速递供应链管理、中国新能源汽车，洛阳陆港建设与中国银行洛阳分行等金融机构，以及与洛宇智能科技、中信建设、协鑫绿能、乌克兰敖德萨华商总会、中通云冷、天津智融、首农供应链等强强联手，进一步推动洛阳综保区企业进驻，并为整个综保区发展注入更多“金融活水”。

　　接下来，洛阳综保区将积极提升市场化运营水平，充分发挥平台优势，开展供应链金融、融资租赁、大宗商品保税物流、二手车出口等业务，重点围绕保税加工领域的装备制造等产业，以及保税物流领域的大宗农副产品等产业开展招商引资，同时加快推进保税加工厂房、冷链仓库设施建设，力争到2025年达到中西部地区中游水平，成为全市产业转型升级、扩大对外开放新引擎。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 实习生 苏卓 通讯员 张玉书 黄珊珊 王杰华）

　　>>>相关链接

　　“1210”模式：全称保税跨境贸易电子商务，又称保税备货模式或保税仓发货模式，是跨境电商零售进口模式的一种。在该模式下，电商企业将海外进口商品以批量报关方式存入海关特殊监管区域或保税物流中心(B型)保税仓，消费者在电商平台下单付款，商品以快递包裹的形式直接从保税仓配送到消费者手中。

　　“9810”模式：是指境内企业先将货物通过跨境物流出口至海外仓，通过跨境电商平台实现交易后从海外仓送达境外购买者的跨境电商模式。相较于传统模式，该模式通过海外仓的前置备货，使商品更快送达海外消费者手中，提升了跨境电商零售出口整体运行效率。(陈曦 整理)
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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