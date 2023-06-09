洛阳确定首批“群众家门口的公积金”示范网点

记者昨日获悉，市住房公积金管理中心从全市130个“群众家门口的公积金”网点中，确定首批12个示范网点，旨在以标杆打造推动全市“群众家门口的公积金”网点进一步提升服务水平。

记者昨日获悉，市住房公积金管理中心从全市130个“群众家门口的公积金”网点中，确定首批12个示范网点，旨在以标杆打造推动全市“群众家门口的公积金”网点进一步提升服务水平。

这12个示范网点是在银行推荐的基础上，由市住房公积金管理中心评选确定的，服务质量和服务效率均排名靠前。

在示范网点交通银行洛阳分行营业部，市住房公积金党建品牌形象代言人“洛小金”标识格外引人注目。市住房公积金管理中心相关负责人表示，近年，该中心聚焦“以党建促业务 以业务强党建”，发挥党建对业务工作的引领作用，引导各网点比服务、提效能，促进公积金各项业务高标准、高水平、高质量开展。下一步，将按照示范网点标准进一步提升全市“群众家门口的公积金”网点服务水平，更好满足缴存单位及职工“就近办、马上办”服务需求，让“洛小金”形象更为鲜活。

首批12个示范网点

中国工商银行洛阳分行营业部

中国工商银行洛阳分行九都支行营业部

中国银行洛阳分行太原南路支行

中国银行洛阳分行老城支行

中国建设银行洛阳分行涧西支行

中国建设银行洛阳分行自贸区支行

交通银行洛阳分行营业部

交通银行洛阳分行铁道支行

招商银行洛阳分行营业部

招商银行洛阳分行南昌路支行

洛阳农商银行营业部

洛阳农商银行泉舜支行

(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 许莉)