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洛阳确定首批“群众家门口的公积金”示范网点
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.17 08:39

　　记者昨日获悉，市住房公积金管理中心从全市130个“群众家门口的公积金”网点中，确定首批12个示范网点，旨在以标杆打造推动全市“群众家门口的公积金”网点进一步提升服务水平。

　　这12个示范网点是在银行推荐的基础上，由市住房公积金管理中心评选确定的，服务质量和服务效率均排名靠前。

　　在示范网点交通银行洛阳分行营业部，市住房公积金党建品牌形象代言人“洛小金”标识格外引人注目。市住房公积金管理中心相关负责人表示，近年，该中心聚焦“以党建促业务 以业务强党建”，发挥党建对业务工作的引领作用，引导各网点比服务、提效能，促进公积金各项业务高标准、高水平、高质量开展。下一步，将按照示范网点标准进一步提升全市“群众家门口的公积金”网点服务水平，更好满足缴存单位及职工“就近办、马上办”服务需求，让“洛小金”形象更为鲜活。

　　首批12个示范网点

　　中国工商银行洛阳分行营业部

　　中国工商银行洛阳分行九都支行营业部

　　中国银行洛阳分行太原南路支行

　　中国银行洛阳分行老城支行

　　中国建设银行洛阳分行涧西支行

　　中国建设银行洛阳分行自贸区支行

　　交通银行洛阳分行营业部

　　交通银行洛阳分行铁道支行

　　招商银行洛阳分行营业部

　　招商银行洛阳分行南昌路支行

　　洛阳农商银行营业部

　　洛阳农商银行泉舜支行

　　(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 许莉)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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