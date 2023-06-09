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洛阳加快建设现代物流强市 物流主要指标持续领先全省
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.17 08:38

　　记者从15日举行的2023中国物流企业家夏季峰会上了解到，以国家物流枢纽承载城市建设为引领，我市今年以来围绕现代物流强市建设，主动融入构建新发展格局，把发展现代物流作为延伸产业链、提升价值链、打造供应链的重要支撑，积极融入“一带一路”建设，相关工作取得一定成效。

　　物流发展规模大幅提升

　　我市物流主要指标持续领先全省，今年一季度社会物流总额、总收入规模均居全省第二。全市拥有物流企业总数位列全省前列。

　　国家物流枢纽建设顺利

　　洛阳生产型国家物流枢纽自获批以来，货物吞吐量、业务总收入大幅增长，辐射范围涵盖国内外主要经济圈，直通全国150多个地市，辐射海外城市80多个。

　　开放能级显著提升

　　目前，我市已常态化开行“洛阳—中亚”“洛阳—俄罗斯”国际货运班列、“洛阳—青岛”“洛阳—宁波”铁海联运班列，上半年全市开行班列57列；全市12家企业累计在22个国家和地区设立36个海外仓，各项指标均居全省第一方阵；综保区建成10万平方米保税仓库，进驻中国物流等7个保税智慧物流企业和项目，成功构建国际铁路货物通关新模式。

　　设施网络初具规模

　　全市当前拥有已运营的大中型物流园区35个，其中国家物流枢纽承载设施2个［涧西东方红(洛阳)国际陆港、伊川华晟物流园］、区域特色物流基地2个、物流节点31个，物流基础设施实现全覆盖，“枢纽+基地+节点”网络体系建设初具规模。

　　“物畅其流、货通天下”。以国家物流枢纽承载城市建设为引领，后续我市将继续以生产型物流和国际物流为重点，积极打造“一带一路”大宗生产资料物流集散交易中心、全国领先的先进制造业供应链组织中心、中部地区国际商贸物流集散中心，着力把洛阳建成“立足豫西、辐射全国、链接海外”的现代物流强市。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 实习生 苏卓 通讯员 张玉书 张黎鸣 黄珊珊)
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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