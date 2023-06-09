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@老年人，带上这份乘火车攻略出门耍吧
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.17 08:40

　　开栏语

　　数字时代，让生活变得丰富多彩的同时，也给部分老人带来了困扰。他们不会用手机买车票，不知道怎样在网上订餐，不理解为何早早去医院挂号中午才轮到……今起开设《数字红利 与您共享》栏目，通过详细流程，教老人从容跨越数字鸿沟，和年轻人共享数字红利。敬请关注。

　　暑假到了，有的老人应外地子女要求去帮忙带娃，有的老人想趁孙辈放暑假也给自己放个假，出门转转。如何能像年轻人一样，带着一部智能手机和简单行李就轻松出行？我们为老人准备了这份乘火车攻略，出门耍吧。

　　购票：高峰期可排队候补车票

　　如今，购买火车票有很多第三方软件，为了避免产生不必要的麻烦，建议老人直接用“铁路12306”App购票。

“爱心版”功能更简洁

　　●购票流程：1.在手机软件应用商店找到“铁路12306”客户端并下载。2.打开“铁路12306”App注册账号并登录。3.点击右下角“我的”，在常用功能里找到“爱心版”并点击。爱心版较标准版字体和图标更大、功能更简洁，同时增加了一键拨打电话订票的功能。4.点击“在线订票”，选择出发站、到达站和出行时间，点击“查询车次”。5.选择合适的车次，选择座位，“提交订单”，核对车票信息无误后“立即支付”。

　　有时，想买的车次、座位旁显示“候补”，说明目前无票，但可交预付款，等待有退票时购买。流程为：点击“候补”，点击右下角“候补下单”，在候补列表中核对车次、乘客、截止兑现时间等信息后提交候补订单。在这一环节，旅客需要设定一个截止兑现的时间，设定时间截止后，系统将不再为旅客排队候补车票，无票退款。

提交候补订单也是一种选择

　　●温馨提醒：

　　1.如果老人选择卧铺车，在余票充足时，系统会自动为60岁以上乘客分配下铺，如果是多人同行的一份订单，系统也会自动分配相邻座位。

　　2.多地火车站设有“爱心窗口”，优先为老年旅客办理现金购票、改签等业务。

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[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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