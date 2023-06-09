瀍河区首届草根音乐节开幕

吃烧烤的同时，您还能听到美妙的歌声。记者昨日从瀍河区委宣传部获悉，瀍河区首届草根音乐节已在问礼街道塔西社区开幕，活动将持续到10月30日。

吃烧烤的同时，您还能听到美妙的歌声。记者昨日从瀍河区委宣传部获悉，瀍河区首届草根音乐节已在问礼街道塔西社区开幕，活动将持续到10月30日。

作为一个以老百姓演唱为主题的音乐节，活动将邀请群众、民间团体和青年歌手参与，用不同风格的歌曲，为市民送上音乐盛宴。活动期间，每天20时至21时，市民可以通过扫码报名参与。根据网络投票结果，演唱人员将参与周赛、月赛。

此外，音乐节还将在中秋、国庆、重阳等节日，举行“国风音乐周”活动。演出人员将身穿汉服，现场演唱国风歌曲，跳国风舞蹈，向市民直观展现中国礼乐文化。

此次活动由塔西社区主办，旨在通过传统文化元素、音乐元素吸引客流量，进一步点燃塔西社区“夜经济”。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 王少峰 杨鹏程）