以优质司法服务护航洛阳非遗产业发展

日前，市中级人民法院召开非物质文化遗产保护传承与创新发展座谈会。 日前，市中级人民法院召开非物质文化遗产保护传承与创新发展座谈会。 座谈会上，受邀的相关职能部门负责人、工艺美术专家及法学专家，围绕非遗保护工作中宣传推广、人才培育、政策扶持、司法保护、制度机制建设、产业发展和转型升级等进行了深入探讨。 市中级人民法院院长徐哲在座谈会上强调，全市法院要认真梳理与会代表的意见建议，不断深化司法服务保障，助力以优秀传统文化促进产业发展。要学习借鉴先进经验，利用“传统+产业+创意”方式，提供更加优质的司法服务与保障，对非物质文化遗产进行生产性保护，为其传承发展注入生命活力。要整合资源，凝聚共识，与行政、司法、行业等多部门协调配合，共同推进我市非遗文化和产业的传承创新发展，更好护航非遗产业发展，促进洛阳文化繁荣。(洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 韩莹莹)