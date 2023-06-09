“出彩河南人”首届最美军嫂20名候选人产生 洛阳军嫂薛燕入选

昨日，记者从“出彩河南人”首届最美军嫂宣传推介活动组委会获悉，“出彩河南人”首届最美军嫂20名候选人名单出炉，洛阳市中心医院护士薛燕名列其中。
昨日，记者从“出彩河南人”首届最美军嫂宣传推介活动组委会获悉，“出彩河南人”首届最美军嫂20名候选人名单出炉，洛阳市中心医院护士薛燕名列其中。
昨日，记者从“出彩河南人”首届最美军嫂宣传推介活动组委会获悉，“出彩河南人”首届最美军嫂20名候选人名单出炉，洛阳市中心医院护士薛燕名列其中。
“嫁给你，也是嫁给你的事业”
44岁的薛燕祖籍陕西宝鸡，年轻时到洛阳读书，并于2001年入职洛阳市中心医院，2004年与洛阳军分区一名现役军官相识相知，同年结为伴侣。
“以前没想过成为军嫂，只希望遇到负责任的另一半。”薛燕说，与爱人认识后，她看到爱人的踏实上进，也深知军人献身国防事业的伟大和不易。
无论爱人外出学习、训练还是执行任务，薛燕都鼎力支持，有再多困难她都不让爱人分心，尽好一名军嫂的责任和义务。她常对爱人说：“嫁给你，也是嫁给你的事业，虽然不能直接为部队和国防建设出力，但我要全力支持你在部队干出成绩。”
婚后18年间，在薛燕的支持下，其爱人全身心投身国防事业，先后多次被评选为先进个人。
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