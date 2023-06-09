洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

“出彩河南人”首届最美军嫂20名候选人产生 洛阳军嫂薛燕入选
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.17 08:24

　　昨日，记者从“出彩河南人”首届最美军嫂宣传推介活动组委会获悉，“出彩河南人”首届最美军嫂20名候选人名单出炉，洛阳市中心医院护士薛燕名列其中。

　　“嫁给你，也是嫁给你的事业”

　　44岁的薛燕祖籍陕西宝鸡，年轻时到洛阳读书，并于2001年入职洛阳市中心医院，2004年与洛阳军分区一名现役军官相识相知，同年结为伴侣。

　　“以前没想过成为军嫂，只希望遇到负责任的另一半。”薛燕说，与爱人认识后，她看到爱人的踏实上进，也深知军人献身国防事业的伟大和不易。

　　无论爱人外出学习、训练还是执行任务，薛燕都鼎力支持，有再多困难她都不让爱人分心，尽好一名军嫂的责任和义务。她常对爱人说：“嫁给你，也是嫁给你的事业，虽然不能直接为部队和国防建设出力，但我要全力支持你在部队干出成绩。”

　　婚后18年间，在薛燕的支持下，其爱人全身心投身国防事业，先后多次被评选为先进个人。

[1]  [2]  [3]  下一页  尾页
[ 责任编辑：唐好优 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
心衰患者喝水后突然胸闷、气短，咋回事？
心衰患者喝水后突然胸闷、气短，咋回事？
心衰患者喝水后突然胸闷、气短，咋回事？
    夏季天气炎热，出汗较多，多数人依靠大量饮水来补充身体里流失的水分。但是，对于心脏病和心功能不健全的人...
  • ·一盘棋没下完，他被“气吐”了，原来病因是…
  • ·儿童佩戴角膜塑形镜影响成年后近视手术吗？
  • ·您会正确滴眼药水吗
    		•
    盛夏荷花开 赏荷有佳处
    盛夏荷花开 赏荷有佳处
    盛夏荷花开 赏荷有佳处
        “出淤泥而不染，濯清涟而不妖。”花中君子，是人们对荷花的印象。近期，我市多地荷花绽放，亭亭玉立的荷花...
  • ·西苑公园：“老”公园，新景观
  • ·农场乐一乐 古寺游一游
  • ·徜徉山陕会馆 漫步万里茶道
    		•
    		 
    新闻排行
  • 江凌调研教育工作
  • 2023年洛阳市直普通高中提前批录取分...
  • 稳步推进！洛阳海澜集团服装产业基地...
  • 2023中国物流企业家夏季峰会在洛举行 ...
  • 洛阳今年首份大学录取通知书送达
  • 均和云谷·洛阳信息科技港项目一期靓姿...
  • 第43届全国最佳邮票评选暨2021－2022...
  • 洛阳加快建设现代物流强市 物流主要指...
  • 项目最全，规格最高！省运会体操比赛开赛
  • 总奖金100万！洛邑古城全国汉服短视频...
    		•
    百姓呼声
    停车费自动通过ETC代扣？弘义集团回复
    青年宫地铁站出入口暂不具备开通条件
    精彩图片
    漫步天街阅古今
    预计8月底完工！洛阳翠...
    瀍河区旭升社区标准化...
    洛阳开元湖公园：荷花...
    精彩热帖

    锦葵花美丽绽放

    随拍

    荷韵

    洛浦晨曦 美到窒息
    /为荷而来
    /雨荷
    /一兜嫩玉米
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605