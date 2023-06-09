古代“存钱罐”长啥样 看看老人保存的钱桶

近日，在偃师区大口镇山张村党群服务中心，一个造型独特的“木桶”吸引不少人前来参观。这个“木桶”原来是古代的“存钱罐”——钱桶，是从清代传下来的，由村民曹建峰捐献。

近日，在偃师区大口镇山张村党群服务中心，一个造型独特的“木桶”吸引不少人前来参观。这个“木桶”原来是古代的“存钱罐”——钱桶，是从清代传下来的，由村民曹建峰捐献。

记者注意到，这个钱桶高约44厘米，直径约33厘米，柏木材质，一端有个方形小口，是用来投币的，桶身上有桶鼻，整个钱桶满是岁月的痕迹。“这个钱桶是我从岳父家里拿的，捐给了村里。”曹建峰说，山张村是偃师区美丽乡村建设重点村，为了让游客看到乡村的变化，大家纷纷将自家压箱底的“宝贝”捐献出来，他岳父家的这个钱桶是从清代传下来的，体现了时代的变迁。

曹建峰的岳父周三光今年74岁。说起这个钱桶，老人回忆，20世纪70年代，他爷爷住过的土坯房年久失修，漏雨严重，他们扒掉盖新房时，发现了这个钱桶。“当时钱桶里空空如也。”老人笑着说，他的祖辈是乡绅，家庭条件还算优越，会把铜钱、银圆存放在钱桶里，到了其父亲这一辈家道中落，钱桶的用处就不大了，被束之高阁。

那时，周三光家里种田，他们就用钱桶盛稻子，能盛七八公斤，用了将近10年。老人说，后来改种玉米了，钱桶的用处更小了，但因为是祖辈传下来的，丢弃又觉得可惜，遂放在屋里闲置。这次女婿提议把钱桶捐出去，他很支持，希望钱桶能继续发挥作用，让更多人看到和了解。（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 实习生 刘淼淼 通讯员 陈鹏飞 文/图）