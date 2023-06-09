洛阳关工委系统领导干部培训班举行

10日至昨日，全市关工委系统领导干部培训班举行。 10日至昨日，全市关工委系统领导干部培训班举行。 本次培训以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为主题，通过集中授课、现场观摩、座谈交流、个人自学、专题会议等形式进行。学员纷纷表示，此次培训立意精准、主题鲜明，内容丰富、形式多样，通过学习达到了武装头脑、提振精神、以学促干、学以致用的效果，今后将继续把党的最新理论成果运用到工作全过程、各方面，围绕中心、服务大局，以更加饱满的热情投入到关心下一代工作中，为加快推进现代化洛阳建设贡献关工委力量。 市关工委执行主任王全乐，副主任邬晓芒、马东安、杨玉龙参加相关活动。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君)