大张物流园常温配送中心：增加科技投入 打造智慧物流

15日，在位于洛阳市先进制造业集聚区的大张物流园常温配送中心内，高低位叉车、平移叉车来回穿梭作业，五面扫描自动分拣机荧光闪烁，高效运转。一大批现代化的仓储作业设备，保障着周边半径200公里地区商品的配送。

15日，在位于洛阳市先进制造业集聚区的大张物流园常温配送中心内，高低位叉车、平移叉车来回穿梭作业，五面扫描自动分拣机荧光闪烁，高效运转。一大批现代化的仓储作业设备，保障着周边半径200公里地区商品的配送。 15日，在位于洛阳市先进制造业集聚区的大张物流园常温配送中心内，高低位叉车、平移叉车来回穿梭作业，五面扫描自动分拣机荧光闪烁，高效运转。一大批现代化的仓储作业设备，保障着周边半径200公里地区商品的配送。 近年来，我市持续推动全市物流企业增加科技投入，加快智能化装备的应用，进一步提升智能化水平，打造智慧物流。（洛报融媒·洛阳网记者 潘郁 摄）