今天晴天到多云，偏东风2级到3级，气温23℃到35℃。

今天晴天到多云，偏东风2级到3级，气温23℃到35℃。 刚刚过去的双休日，天气晴好，因为没有云层遮挡，紫外线强度较强，晴热感明显。21日进入中伏，高温天气持续，请注意防暑降温。 省气象台预计，近期我省以晴热天气为主，紫外线强度较强，请注意防暑防晒；受台风“泰利”外围云系影响，未来几天我省东南部、东部多阵性降水，降水量级较小。 市气象台根据最新气象资料分析，本周多受西北气流控制，以晴好天气为主。21日前后受高空低槽东移影响，我市大部分地区转阵雨或雷阵雨。 最近几天天气预报 今天：晴天到多云，偏东风2级到3级，气温23℃到35℃。 明天：多云到晴天，偏南风2级到3级，气温23℃到34℃。 19日(周三)：晴天转多云，气温24℃到35℃。 20日(周四)：多云到阴天转阵雨或雷阵雨，气温25℃到35℃。 21日(周五)：阴天有阵雨或雷阵雨，气温26℃到33℃。 22日(周六)：多云转晴天，气温25℃到35℃。 23日(周日)：晴天间多云，气温23℃到36℃。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 实习生 吴雯怡 通讯员 郭铭博）