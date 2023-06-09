洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

高温天气持续 请注意防暑降温
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源: 洛阳网 2023.07.17 08:20

　　刚刚过去的双休日，天气晴好，因为没有云层遮挡，紫外线强度较强，晴热感明显。21日进入中伏，高温天气持续，请注意防暑降温。

　　省气象台预计，近期我省以晴热天气为主，紫外线强度较强，请注意防暑防晒；受台风“泰利”外围云系影响，未来几天我省东南部、东部多阵性降水，降水量级较小。

　　市气象台根据最新气象资料分析，本周多受西北气流控制，以晴好天气为主。21日前后受高空低槽东移影响，我市大部分地区转阵雨或雷阵雨。

　　最近几天天气预报

　　今天：晴天到多云，偏东风2级到3级，气温23℃到35℃。

　　明天：多云到晴天，偏南风2级到3级，气温23℃到34℃。

　　19日(周三)：晴天转多云，气温24℃到35℃。

　　20日(周四)：多云到阴天转阵雨或雷阵雨，气温25℃到35℃。

　　21日(周五)：阴天有阵雨或雷阵雨，气温26℃到33℃。

　　22日(周六)：多云转晴天，气温25℃到35℃。

　　23日(周日)：晴天间多云，气温23℃到36℃。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 实习生 吴雯怡 通讯员 郭铭博）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    心衰患者喝水后突然胸闷、气短，咋回事？
    心衰患者喝水后突然胸闷、气短，咋回事？
    心衰患者喝水后突然胸闷、气短，咋回事？
        夏季天气炎热，出汗较多，多数人依靠大量饮水来补充身体里流失的水分。但是，对于心脏病和心功能不健全的人...
  • ·一盘棋没下完，他被“气吐”了，原来病因是…
  • ·儿童佩戴角膜塑形镜影响成年后近视手术吗？
  • ·您会正确滴眼药水吗
    		•
    盛夏荷花开 赏荷有佳处
    盛夏荷花开 赏荷有佳处
    盛夏荷花开 赏荷有佳处
        “出淤泥而不染，濯清涟而不妖。”花中君子，是人们对荷花的印象。近期，我市多地荷花绽放，亭亭玉立的荷花...
  • ·西苑公园：“老”公园，新景观
  • ·农场乐一乐 古寺游一游
  • ·徜徉山陕会馆 漫步万里茶道
    		•
    		 
    新闻排行
  • 江凌调研教育工作
  • 2023年洛阳市直普通高中提前批录取分...
  • 稳步推进！洛阳海澜集团服装产业基地...
  • 2023中国物流企业家夏季峰会在洛举行 ...
  • 洛阳今年首份大学录取通知书送达
  • 均和云谷·洛阳信息科技港项目一期靓姿...
  • 第43届全国最佳邮票评选暨2021－2022...
  • 洛阳加快建设现代物流强市 物流主要指...
  • 项目最全，规格最高！省运会体操比赛开赛
  • 总奖金100万！洛邑古城全国汉服短视频...
    		•
    百姓呼声
    停车费自动通过ETC代扣？弘义集团回复
    青年宫地铁站出入口暂不具备开通条件
    精彩图片
    漫步天街阅古今
    预计8月底完工！洛阳翠...
    瀍河区旭升社区标准化...
    洛阳开元湖公园：荷花...
    精彩热帖

    锦葵花美丽绽放

    随拍

    荷韵

    洛浦晨曦 美到窒息
    /为荷而来
    /雨荷
    /一兜嫩玉米
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605