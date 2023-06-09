总奖金100万！洛邑古城全国汉服短视频大赛正式启动

文化复兴，衣冠先行；梦里隋唐，尽在洛邑。7月16日晚，由中共洛阳市老城区委、洛阳市老城区人民政府主办，中共洛阳市老城区委宣传部、洛阳市老城区文化和旅游局承办，洛阳市老城区文化旅游产业发展服务中心、河南洛邑文化旅游发展有限公司协办的“‘邑’起穿越吧”——洛邑古城全国汉服短视频大赛正式启动！

文化复兴，衣冠先行；梦里隋唐，尽在洛邑。7月16日晚，由中共洛阳市老城区委、洛阳市老城区人民政府主办，中共洛阳市老城区委宣传部、洛阳市老城区文化和旅游局承办，洛阳市老城区文化旅游产业发展服务中心、河南洛邑文化旅游发展有限公司协办的“‘邑’起穿越吧”——洛邑古城全国汉服短视频大赛正式启动！

夜晚的洛邑古城，古香古色、如诗如画，人潮涌动、热闹非凡。在《醉太平》《清平乐》《心画·洛神赋》等精彩国风文化展演中，活动拉开帷幕。大赛诚邀全国媒体朋友和优秀短视频创作者齐聚洛邑，共赴汉服华美之约。

区委书记、区长赵书政在致辞中向各位宾朋的到来表示热烈欢迎和衷心感谢。他指出，近年来，老城区全面落实省委文旅文创融合发展战略，坚持市委“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”新文旅发展思路，推动“汉服+洛邑古城”叠加赋能，“汉服热”在全国火爆出圈。今年以来，汉服街拍摄影大赛、汉服文化节、汉服集体婚典、首届汉服产业高峰论坛等系列汉服主题活动进一步叫响“洛邑古城”品牌，洛邑古城在抖音汉服热搜榜稳坐第一名，老城区荣获河南省首批文化和旅游消费示范区。希望各界媒体达人用镜头记录和展示老城的古城新韵、汉服的文化魅力，推动古都洛阳与时代青年双向奔赴、传统文化与现代传播美丽邂逅，增强民族自信、促进文化复兴，一起为实现中华民族伟大复兴添砖加瓦。

启动仪式上播放活动短片，介绍赛制规则、奖项设置及评选机制。在行汉服礼互动环节，全场参与人员着汉服、行汉礼，感受汉服魅力，坚定文化自信，将本次活动推向高潮。

据记者现场了解，洛邑古城全国汉服短视频大赛将每年举办一届。本届大赛从2023年7月16日持续至2023年12月31日，以“‘邑’起穿越吧”为话题，面向国内外广大网民及短视频拍摄制作爱好者发起汉服短视频挑战，参赛选手可在抖音、快手、视频号、小红书、哔哩哔哩五大平台进行短视频创作投稿。根据投稿作品的播放量，将评选出各个平台的月、季、年度大奖，五大平台总奖金高达100万元人民币。每月还有50名幸运奖，只要您来投，就有机会中奖！

大赛已启动，邀您来参加！让我们一起游洛邑、穿汉服，拍视频、赢大奖！