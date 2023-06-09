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洛阳高温天气持续 请注意防暑降温
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.16 21:32

　　这个双休日，天气晴好，因为没有云层遮挡，紫外线强度较强，晴热感明显。7月21日(周五)进入中伏，高温天气持续，请注意防暑降温。

　　河南省气象台预计，近期河南省以晴热天气为主，紫外线强度较强，请注意防暑防晒；受台风“泰利”外围云系影响，未来三天河南省东南部、东部多阵性降水，降水量级较小。

　　洛阳市气象台根据最新气象资料分析，新的一周多受西北气流控制，以晴好天气为主。21日前后受高空低槽东移影响，洛阳市大部分地区转阵雨或雷阵雨。具体预报如下：

　　17日(周一)：晴天到多云，偏东风2级到3级，气温23℃到35℃。

　　18日(周二)：多云到晴天，偏南风2级到3级，气温23℃到34℃。

　　19日(周三)：晴天转多云，气温24℃到35℃。

　　20日(周四)：多云到阴天转阵雨或雷阵雨，气温25℃到35℃。

　　21日(周五)：阴天有阵雨或雷阵雨，气温26℃到33℃。

　　22日(周六)：多云转晴天，气温25℃到35℃。

　　23日(周日)：晴天间多云，气温23℃到36℃。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 实习生 吴雯怡 通讯员 郭铭博）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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