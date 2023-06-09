“新中国洛阳金融业奠基者采风活动”启动

15日，在洛阳市金融作家学会成立一周年之际，为深入挖掘洛阳历史资源，讲好洛阳红色金融故事，助力洛阳地方经济社会发展，洛阳市金融作家学会组织开展的“新中国洛阳金融业奠基者采风活动”正式启动。

15日，在洛阳市金融作家学会成立一周年之际，为深入挖掘洛阳历史资源，讲好洛阳红色金融故事，助力洛阳地方经济社会发展，洛阳市金融作家学会组织开展的“新中国洛阳金融业奠基者采风活动”正式启动。

据介绍，洛阳具有丰富的红色金融资源，新安县印头村成立的冀南银行太岳区五分行是新中国洛阳金融业的“源头”，老城东大街306号院是新中国洛阳金融业的“诞生地”。洛阳市金融作家学会成立以来，注重发掘抢救这些红色金融资源，讲述洛阳红色金融故事，学会社会影响力日益扩大。

洛阳市金融作家学会成立于2022年7月15日。一年来，学会紧紧围绕洛阳市金融工作及经济社会发展大局，“以金融人写金融事”为宗旨，以系列走基层文学采风活动为载体，大力弘扬金融支持实体经济、助力乡村振兴这一时代主旋律，组织金融作家深入一线，先后在孟津区十里香村、栾川县北乡村、嵩县陆浑村设立了文学创作基地，创作出了一批群众喜闻乐见的文学作品，受到了社会各界的好评。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图 通讯员 张长华）