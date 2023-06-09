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好消息！到2026年，洛阳都市核心区老旧小区电梯加装率将达到50%以上
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.15 17:39

　　15日，记者从洛阳市住建局获悉，洛阳印发《洛阳市既有住宅加装电梯三年行动实施方案》，明确既有住宅加装电梯使用范围、目标任务、实施步骤，推动符合电梯加装条件的既有住宅积极加装、能装尽装。

　　满足以下条件可加装电梯

　　洛阳市住建局相关负责人表示，既有住宅加装电梯，应当满足以下条件：

　　(一)已建成投入使用、具有合法房屋权属证明、未列入房屋征迁范围，且原建筑结构未设置电梯的地面以上既有住宅。

　　(二)既有住宅一般以单元为单位加装电梯，如加装电梯属于多个单元共用，则加装电梯意见征求范围基数为共用电梯的所有单元。

　　需注意，加装电梯应当征求上述范围内全体业主意见，由专有部分面积且人数占比均达到三分之二以上的业主参与表决，同时经专有部分面积且参与表决人数均达四分之三以上的业主同意。

　　(三)加装电梯安装方案符合建筑设计、结构安全、消防安全、环境保护、电气安全、防雷和特种设备等相关规范、标准，不影响既有住宅的整体性安全。

　　(四)加装电梯拟设位置应在原建设项目用地界址范围内。

　　(五)制定有电梯加装、管理、检验、维修、保养、更新方案；电梯运行维护方案及费用(含电费、检验费、维修保养费、更新费、管理费等)分担方案；加装电梯的施工安全责任和运行管理责任落实方案等，并按规定办理加装手续。非既有住宅多层建筑加装电梯参照本方案执行。

　　洛阳市住建局有关负责人表示，下一步，洛阳将分三步推进加装电梯工作。今年7月至8月，将对全市城市区符合加装电梯条件的既有住宅全面调查摸底，同步开展既有住宅加装电梯的政策宣传活动，建立既有住宅加装电梯工作初步台账，并选择适合加装的既有住宅作为试点。

　　今年9月至12月，各县区政府将结合调查摸底形成的工作台账，按照不少于辖区内街道办事处数量50%的标准，选取既有住宅确定电梯加装试点，在政府指导和业主自主选择加装模式的前提下试点加装电梯。2024年1月至2026年12月，各县区政府在总结加装电梯试点工作经验的基础上，依据前期形成的既有住宅加装电梯工作台账，在业主自主选择电梯加装模式和授权的前提下，以街道或社区为单位，全面推进电梯加装工作，力争有条件加装电梯的既有住宅能装尽装。

　　根据方案，2024年底前，都市核心区老旧小区加装电梯完成率力争达到20%以上，孟津区和偃师区力争达到8%以上，其他县力争达到5%以上；2025年底前，都市核心区老旧小区加装电梯完成率力争达到35%以上，孟津区和偃师区力争达到15%以上，其他县力争达到10%以上；2026年6月底前，都市核心区老旧小区加装电梯完成率力争达到50%以上，孟津区和偃师区力争达到20%以上，其他县力争达到15%以上。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 见习记者 赵晨熹 文/图)
[ 责任编辑：潘亮 ]
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