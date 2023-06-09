15日上午，在“寻脉华夏 邮聚洛阳”第43届全国最佳邮票评选暨2021-2022年度最佳邮品评选颁奖活动现场，《成语典故(三)》特种邮票在洛阳首发。

15日上午，在“寻脉华夏 邮聚洛阳”第43届全国最佳邮票评选暨2021-2022年度最佳邮品评选颁奖活动现场，《成语典故(三)》特种邮票在洛阳首发。

中国邮政定于7月15日发行《成语典故(三)》特种邮票一套4枚，邮票图案名称为铁杵成针、程门立雪、韦编三绝、孺子可教。全套邮票面值4元。邮票计划发行数量一、三、四图各708万枚，二图720.8万枚。

该套邮票在全国指定邮政网点、集邮网厅、中国邮政手机客户端、中国邮政微邮局集邮微信商城和中国邮政商城微信小程序出售，喜欢集邮的朋友可进行购买。

成语是中华民族悠久历史文化的一部分，更是中华文库的瑰宝；而成语故事则语言生动凝练，形象鲜明，具有诙谐性和伦理性，蕴藏着十分丰富的知识和道理。