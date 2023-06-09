2岁男童大拇指被夹断 洛阳民警“狂飙”7分钟送医

日前，洛龙区一名2岁的男童左手大拇指被自家防盗门夹断，民警开着警车连闯红灯，“狂飙”7分钟将孩子送到医院进行救治。

日前，洛龙区一名2岁的男童左手大拇指被自家防盗门夹断，民警开着警车连闯红灯，“狂飙”7分钟将孩子送到医院进行救治。

4日9时许，洛龙公安分局巡特警大队民警焦佳宾和同事执行巡逻任务，驾驶警车行至洛龙区政和路与市府东街交叉口附近时，看到路边一名抱着男童的女子招手求助。他们停车得知，该女子的孩子左手大拇指断了，急需前往河科大一附院新区医院就医，寻求民警帮助。他和同事立即招呼该女子上车，鸣起警笛赶往医院。

“一路上母子俩哭得很伤心，我们听着心里也很难受。”焦佳宾说，他们一边联系河科大一附院新区医院急诊科，将病人情况进行概述，请对方做好接诊准备，一边不断安抚该女子的情绪，并帮忙通知其家人。

焦佳宾等人在确保安全通行的前提下，连闯四五个红灯，从出发到抵达医院，仅用时7分钟。他们到达医院后，急诊科的医护人员早已在门口接应。

焦佳宾事后得知，男童今年2岁，在客厅玩耍时，身旁的防盗门被大风吹动，孩子伸手触碰防盗门的瞬间，左手大拇指被门框夹断。孩子的母亲对孩子手指做简单包扎后，乘坐出租车前往医院，途中看到警车，为了尽快送孩子就医，又向他们求助。“当时情况紧急，我们没留对方的联系方式，希望孩子早日康复。”焦佳宾说。(洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 实习生 刘淼淼 通讯员 方楚)