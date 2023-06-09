95岁老人误入火车站 洛阳民警及时救助

“高温天气，95岁老人走失，如果得不到及时救助，后果不堪设想。”13日，洛阳站派出所民警陈志国说，所幸老人及时获得救助，平安回家。

“高温天气，95岁老人走失，如果得不到及时救助，后果不堪设想。”13日，洛阳站派出所民警陈志国说，所幸老人及时获得救助，平安回家。

几天前，陈志国和同事在洛阳站安检大厅巡逻时发现，一名老人独自坐着手推轮椅出现在安检大厅验票口，热得满头大汗，身边没有家人陪护。民警立即上前了解情况，老人情绪激动、表达不清。

民警劝老人不要着急，慢慢说话。老人从身上拿出一张身份证复印件，说要坐车出门。民警将身份证复印件信息汇报给洛阳站派出所指挥室，指挥室民警经多方联系，找到了老人的家属。家人将老人接回，对民警的帮助表示感谢。

原来，老人今年95岁，记忆力减退，家住西工区八一路附近。当天，老人趁家人出门打水的工夫，独自坐轮椅外出，误打误撞来到了洛阳站。

民警提醒广大市民，家中老人如果有记忆障碍，为防止老人意外走失，子女可以为老人配备爱心联系卡或智能定位追踪器。爱心联系卡最好缝在老人衣服的显眼处，如前胸或后背，卡片上要注明老人的姓名、年龄、家庭住址、子女电话等信息。一旦发现老人走失，家属要第一时间报警求助，并向警方提供老人详细的体貌特征。

同时，家属还可让老人佩戴定位手表等防走失的智能定位追踪器，家属能通过手机软件实时查看老人位置，而且这些工具还具有安全围栏、一键紧急求助的功能。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 实习生 吴雯怡 通讯员 李博达）