洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

95岁老人误入火车站 洛阳民警及时救助
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.15 09:14

　　“高温天气，95岁老人走失，如果得不到及时救助，后果不堪设想。”13日，洛阳站派出所民警陈志国说，所幸老人及时获得救助，平安回家。

　　几天前，陈志国和同事在洛阳站安检大厅巡逻时发现，一名老人独自坐着手推轮椅出现在安检大厅验票口，热得满头大汗，身边没有家人陪护。民警立即上前了解情况，老人情绪激动、表达不清。

　　民警劝老人不要着急，慢慢说话。老人从身上拿出一张身份证复印件，说要坐车出门。民警将身份证复印件信息汇报给洛阳站派出所指挥室，指挥室民警经多方联系，找到了老人的家属。家人将老人接回，对民警的帮助表示感谢。

　　原来，老人今年95岁，记忆力减退，家住西工区八一路附近。当天，老人趁家人出门打水的工夫，独自坐轮椅外出，误打误撞来到了洛阳站。

　　民警提醒广大市民，家中老人如果有记忆障碍，为防止老人意外走失，子女可以为老人配备爱心联系卡或智能定位追踪器。爱心联系卡最好缝在老人衣服的显眼处，如前胸或后背，卡片上要注明老人的姓名、年龄、家庭住址、子女电话等信息。一旦发现老人走失，家属要第一时间报警求助，并向警方提供老人详细的体貌特征。

　　同时，家属还可让老人佩戴定位手表等防走失的智能定位追踪器，家属能通过手机软件实时查看老人位置，而且这些工具还具有安全围栏、一键紧急求助的功能。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 实习生 吴雯怡 通讯员 李博达）
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    藿香正气水、绿豆汤能治疗中暑吗
    藿香正气水、绿豆汤能治疗中暑吗
    藿香正气水、绿豆汤能治疗中暑吗
        说起夏日“解暑神器”，估计不少人的脑海中会出现藿香正气水或绿豆汤。“它们能治疗中暑吗？”“听说绿豆汤...
  • ·家长看过来！疱疹性咽峡炎居家护理攻略来了
  • ·围着患者需求转 这个医院主打“一站式”看病
  • ·长了火气疙瘩 试试这两种药
    		•
    盛夏荷花开 赏荷有佳处
    盛夏荷花开 赏荷有佳处
    盛夏荷花开 赏荷有佳处
        “出淤泥而不染，濯清涟而不妖。”花中君子，是人们对荷花的印象。近期，我市多地荷花绽放，亭亭玉立的荷花...
  • ·西苑公园：“老”公园，新景观
  • ·农场乐一乐 古寺游一游
  • ·徜徉山陕会馆 漫步万里茶道
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳3家“河南老字号”通过“中华老字...
  • 避暑游、亲子游领跑洛阳暑期旅游市场
  • 双喜临门！七二五所获得两项中国材料...
  • 好消息！家电补贴持续发力 本周末继续...
  • 省运会乒乓球单打比赛结束 洛阳夺得四...
  • 如何用男方生育保险报销生育费用？洛...
  • 7月15日，洛阳市不动产登记中心暂停业...
  • 到2025年，洛阳城市区每千人医疗床位...
  • 最新预警！洛阳这些地区注意防范地质灾害
  • 中国一拖集团有限公司特专车分公司：...
    		•
    百姓呼声
    停车费自动通过ETC代扣？弘义集团回复
    青年宫地铁站出入口暂不具备开通条件
    精彩图片
    漫步天街阅古今
    预计8月底完工！洛阳翠...
    瀍河区旭升社区标准化...
    洛阳开元湖公园：荷花...
    精彩热帖

    洛浦晨曦 美到窒息

    农家门口

    盛夏出游抱犊寨

    为荷而来 与荷相遇
    /杜鹃花海
    /立夏茶语
    /七律 访崔书乾书屋
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605