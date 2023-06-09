洛阳民警打掉一抖音引流诈骗团伙 查扣100多部手机

如今，刷抖音成为不少人的日常习惯，有一抖音引流诈骗团伙打着兼职等幌子，在抖音上物色受害人，帮助诈骗分子引流。近期，我市警方抓获5人、查扣100多部手机。办案民警提醒市民，识别网络引流套路，谨防诈骗。

民警查扣的部分手机

如今，刷抖音成为不少人的日常习惯，有一抖音引流诈骗团伙打着兼职等幌子，在抖音上物色受害人，帮助诈骗分子引流。近期，我市警方抓获5人、查扣100多部手机。办案民警提醒市民，识别网络引流套路，谨防诈骗。

抖音账号涉嫌诈骗，民警锁定一引流团伙

涧西公安分局反诈中心民警陈昆仑说，6月初，他们接到市公安局分派的一条线索任务，有3个抖音账号涉嫌诈骗，归属地在本市，需要他们进行落地查证。“经研判，我们锁定了一名任姓男子。”陈昆仑说，经过大量走访排查，他们发现任某在开元大道与孙辛路交叉口附近的某小区出现。“任某还有几个同伙，他们租住在该小区一套房子内。”陈昆仑说，任某及其同伙警惕性很高，极少出门。为避免打草惊蛇，他们在外围蹲守，等待时机到来。

6月14日上午，趁一名犯罪嫌疑人外出采购生活用品返回时，在附近蹲守的民警一拥而上，进入房间将宋某、任某等在内的5名犯罪嫌疑人控制。

“出租屋里除了有几台电脑，还有100多部手机。”陈昆仑说，他们调查得知，宋某等人注册抖音账号后，根据上线指示，在一些特定群体的抖音账号下留言，一般是兼职相关信息，如果对方有意向，宋某等人组建粉丝群，将其拉进群里。随后，宋某等人退群，由其上线进到群里，以让受害人给抖音点赞、点关注可获得红包等取得受害人信任，继而将受害人引流至其他App上实施诈骗。

办案民警了解到，宋某等人的主要任务就是组建粉丝群，帮助诈骗分子物色受害人，每组建一个群可获利40元至70元不等，最多时一天能组建十几个群。从3月至今，宋某等人共非法获利16万余元。目前，宋某等人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被采取刑事强制措施，此案仍在进一步调查。