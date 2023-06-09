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如未约定还款顺序 是先还本金还是利息
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.15 09:15

　　在日常生活中，借钱救急是常事，按行情支付利息就可以了，若分期还款时没有明确还的是本金还是利息，那么先还的这部分算利息还是本金呢？孟津区一对老伙计就因为这个事儿闹到了法院。近日，记者到孟津区人民法院对这起案件进行了采访。

　　老许与老方是多年的朋友，老方因生意周转需要，多次通过微信、支付宝等向老许借款。

　　2020年4月14日，经双方核算，老方向老许出具了一张借条。借条写明：“今借到老许伍拾贰万圆整，月利率1%，现承诺于2020年11月30日前，归还全部借款及利息。”

　　借条出具后，经老许多次催要，老方仍未能如期全部清偿借款，老许遂于去年诉至孟津区人民法院。

　　被告老方说，自2020年4月起至2022年9月，他已通过微信转账、货款抵扣等方式，陆续偿还老许本金358540元，这部分不存在计算利息一事。原告老许表示，他对老方还款358540元无异议，只是对方偿还的钱，应当优先抵扣利息。对此，双方争执不下。

　　法官表示，根据《中华人民共和国民法典》规定，借贷双方并未约定债务抵充顺序的，应当按照下列顺序抵充：实现债权的费用、利息、主债务。法院向原告、被告释明法律规定后，双方仍未能达成一致。

　　依照法律规定，法院依法判决被告每期所还款项扣除当期利息后的剩余部分再抵充本金，由此计算被告应当再偿还原告借款本金256900.24元。

　　被告老方不服判决结果，上诉至市中级人民法院，该院二审判决驳回上诉，维持原判。

　　法官说，债务人在履行主债务外还应当支付利息和实现债权的有关费用，其给付不足以清偿全部债务的，除当事人另有约定外，应当按照如下顺序履行：(一)实现债权的有关费用；(二)利息；(三)主债务。当事人之间如有较大数额借款，同时双方约定有利息、违约金等，为避免发生纠纷，借贷双方应就主债务、利息等清偿顺序提前进行协商。(洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 韩晓君)
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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