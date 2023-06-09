被小区内的流浪猫抓伤 物业公司要担责吗

伴随着养宠物热潮，流浪猫、流浪狗也在增多。如果在小区内被流浪猫抓伤，责任该由谁承担？涧西区10岁的小朋友小李就遭遇了这样的闹心事。近日，记者采访了这起案例。

伴随着养宠物热潮，流浪猫、流浪狗也在增多。如果在小区内被流浪猫抓伤，责任该由谁承担？涧西区10岁的小朋友小李就遭遇了这样的闹心事。近日，记者采访了这起案例。

2022年7月，小李在小区内玩耍时，被一流浪猫抓伤，随后就医治疗。

小李的父母认为，小区内流浪猫、流浪狗增多，物业没有及时清理才导致意外发生，物业公司应该承担赔偿责任。物业公司却不认可这一说法，其相关负责人表示，他们对小区的流浪猫没有管理责任，而且他们在巡查中发现流浪猫只能驱赶，并不能保证小区内没有一只流浪猫，已尽其所能履行了安全保障义务。另外，物业公司既非流浪猫的饲养人、管理人，也非流浪猫的遗弃人，小李的父母无权要求他们承担侵权责任。双方争论无果，小李将物业公司诉至涧西区人民法院。

法官表示，物业公司作为小李所在小区的物业管理人，对业主的人身、财产安全负有保护义务。流浪猫在小区内活动、逗留，因动物具有令人难以估量的行为，即存在对人的生命、健康和财产造成危害的可能，所以应当认定物业公司对小区内的流浪动物有必要的管束义务，物业公司对此知情但未举证尽到相应的管束义务，存在一定过错。同时，原告小李为限制民事行为能力人，事发时无监护人在场，监护人未尽到监护责任，亦存在一定过错。

最终，法院酌定由被告物业公司承担70%的责任，由小李承担30%的责任，物业公司赔偿原告855元。

“当下，关注流浪动物生存状态的爱心人士越来越多，有些好心居民会定点投放猫粮或剩饭剩菜，为流浪动物提供生存保障，可此举也容易造成流浪动物聚集，进一步带来卫生等环境问题及伤人风险，也会使自己置于纠纷之中，应谨慎为之。”法官说，如果希望保护这些流浪动物，应该采取收容措施，避免它们在外界游荡。同时，可以选择领养流浪动物或直接资助流浪动物救助组织来表达爱心，并采取必要的绝育措施，以减少流浪动物的数量。

如果被动物所伤，应第一时间将动物、伤情、周围环境等拍照取证，留下目击证人的联系方式，并向周围群众了解动物来源，还应及时调看监控视频，固定证据，以便依法维护自己的合法权益。(洛报融媒·洛阳网记者 申利超 实习生 郭含笑 通讯员 张焕静)