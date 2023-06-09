“树医生”开方诊治 近300岁古树有望重获新生

“树能治好，我们就放心了！”12日清晨，在伊滨区诸葛镇上徐马村村口的皂角树下，村民们聚在一起，讨论着树木的长势，言语中流露出喜悦与欣慰。

为皂角树“把脉问诊”

“树能治好，我们就放心了！”12日清晨，在伊滨区诸葛镇上徐马村村口的皂角树下，村民们聚在一起，讨论着树木的长势，言语中流露出喜悦与欣慰。

这棵有着近300年树龄的古树刚刚经历了一次生死考验。如今，在“树医生”的治疗下，古树有望重获新生。

近300岁古树部分枝干干枯了

上徐马村坐落于万安山山脚下，村庄环境优美，植被茂密。在村口，屹立着一棵树龄近300年的皂角树，承载了几代村民的乡愁记忆。

皂角树也称皂荚树，是中国特有的落叶乔木，这种植物易成活、少病害，寿命能有上千年。上徐马村的这棵皂角树高约23米，胸径约0.75米，需要两个成年人拉手才能环抱。

“夏季一般是皂角树枝繁叶茂、果实生长的季节，这棵树的树冠却变得稀疏，树干看起来也有多处‘伤痕’。”诸葛镇乡村振兴办公室主任王朝峰说，近日，该镇工作人员在开展旅游环线提升工作时，发现上徐马村的这棵古树出现了部分枝干干枯、落叶等情况，在清幽秀美的环境中，显得十分“老态”，毫无生气。

“上徐马村人对这棵树有着很深的感情，看到古树生病了，都十分着急。”王朝峰说。