少有所托 托起的不只是孩子

看报道，这几天我市依托于各社区及企事业单位的暑期爱心托班相继开班，填补了家庭的“带娃空档”，缓解了家长的后顾之忧，引发广泛关注。

看报道，这几天我市依托于各社区及企事业单位的暑期爱心托班相继开班，填补了家庭的“带娃空档”，缓解了家长的后顾之忧，引发广泛关注。

谁来带孩子、谁去接孩子是很多有娃家庭的难题。如今，双职工家庭普遍，平日里都为挤不出时间照护、接送孩子头疼，在暑假期间更是为难。在工作与生活难以平衡的现实下，带娃常常需要倚仗家中老人帮忙。可把孩子完全交给老人，不仅会影响老人的晚年生活，两代人在育儿观念、生活习惯等方面也有不小的差异。更何况并非家家都有身体健康的老人能够帮忙，遇到上养老、下抚小的情况，家长就更焦头烂额。至于将孩子送入市场化的托管机构，且不说其总体数量少，不便宜的价格、参差不齐的质量就让不少父母犯难。

育儿既是家事，也是城事，既关系民生，又牵动发展。一座城市能让育龄家庭“就近就便”享受托护服务，不仅能帮助上班族更好地平衡工作与生活，在事业上更敢为、更有为，还能在一定程度上缓解年轻人因“无人带娃”而“不愿生、不敢生”的现实焦虑，让城市对青年更有吸引力，青年对城市更有归属感。正因此，如何实现少有所托，关乎民生福祉、城市发展。

这些年，全国各地有不少积极探索。山东济南创立专项资金，并组织卫生健康有关部门为托育机构提供营养饮食、课程开发、师资培养、安全防护等全方位指导服务，把托育机构建在街道社区里、居民家门口、职工单位旁，让托育服务方便可及、物美价廉。再看洛阳，中国一拖针对职工下班和孩子放学的“时差”问题，利用自身教育资源开设晚托，让家长即便分身乏术也不必分心；瀍河金家街邻里中心整合志愿服务资源，已连续4年开办暑期爱心托管班，让孩子学得开心、居民上班安心。事实证明，强化政府引导和社会参与并重，低价格和高品质不仅可共存而且可持续。

如今，主体多元、形式多样的托护服务在洛城遍地开花，以做大普惠为契机做大做强托护行业本底，让少有所托“托”起万家灯火、城市未来。(洛报融媒·洛阳网新闻观察员 洛谭)