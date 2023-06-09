@洛阳人：您若愿意买瓜帮助瓜农 请联系我们

入伏前后，我市本地西瓜陆续上市。今年，为了持续做好服务进城直销瓜农果农工作，市城管局提前联动各县区、乡镇、村(社区)，对全市瓜农进行摸底，全市共有2102户瓜农有意愿来市区卖瓜，其中一部分瓜农属于困难家庭，需要社会各界帮助。

入伏前后，我市本地西瓜陆续上市。今年，为了持续做好服务进城直销瓜农果农工作，市城管局提前联动各县区、乡镇、村(社区)，对全市瓜农进行摸底，全市共有2102户瓜农有意愿来市区卖瓜，其中一部分瓜农属于困难家庭，需要社会各界帮助。

从即日起，洛阳日报报业集团与市城市管理局继续联合开展“卖瓜助农”公益行动，您若愿意买瓜帮助瓜农，请联系我们。

“卖瓜助农”公益行动启动，继续服务本地瓜农

“卖瓜助农”公益行动是《洛阳晚报》自2017年发起的一个公益品牌活动，活动规模及影响力大，累计有数千名瓜农受益。

以2020年为例，由洛阳日报报业集团、市城市管理局联合举办的“情系瓜农公益行，爱心西瓜送全城”活动，累计服务瓜农1073户，卖出西瓜1491万余斤，不仅创新了服务瓜农模式，让瓜农进城卖瓜难题迎刃而解，也让城市管理更有温度，市容市貌更加整洁有序。

2020年夏天，为保证瓜农顺利进城卖瓜，确保城市环境整洁有序，市城市管理局积极探索服务瓜农新举措，创造性地提出了从田间地头到城市街头的一条龙、保姆式服务模式，推出一本瓜农档案、“一对一”帮助、一张爱心清单、一张爱心网络“四个一”服务举措，为瓜农提供更加精准、细致的服务。

今年夏天，市城市管理局继续全方位服务进城瓜农果农，在城市区设置160个自产瓜果便民直销点，并推行“四个一”服务举措，进城瓜农果农只需联系对口城管执法人员，就能享受“一对一”服务。

市城市管理局相关负责人介绍，该局今年夏季将继续做好服务瓜农果农进城直销工作，坚持“为民惠民、服务前置、管理后置”理念，按照“只服务不罚款”“有困难找城管”的原则，通过“手拉手、一对一”的贴心服务，在保障城市交通秩序良好、环境卫生干净整齐的同时，方便瓜农果农进城直销，更好满足市民消费需求。