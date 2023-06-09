张少博：专注药食同源 “掘金”中医

近日，在洛阳国家大学科技园内，记者见到南阳青年张少博时，他正准备发送一批药食同源健康产品。

做实验

近日，在洛阳国家大学科技园内，记者见到南阳青年张少博时，他正准备发送一批药食同源健康产品。

参观洛阳博物馆

“我大学毕业后参军，退役后到了洛阳，从事医药相关工作。”张少博说，洛阳中医药文化积淀深厚，有牡丹、连翘、甪里艾、杜仲、嵩县柴胡等道地药材，是不可多得的天然药库。

工作之余和朋友散步

张少博于2017年成立公司开始创业，专注开发药食同源健康产品。这些年，在我市创新创业政策支持下，该公司先后通过市级研发中心、国家科技型企业、高新技术企业认定，他也被评为首届河洛青年创业人才。

对于未来，张少博充满信心：“洛阳这座城市会越来越好，相信像我一样来洛阳创业的青年人，通过努力，一定会拥有自己的一片天地！”（洛报融媒·洛阳网记者 董格非 通讯员 张婧悦 文/图）