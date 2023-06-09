评优树先赋能洛阳公安工作高质量发展

13日，全市公安机关项目建设优秀样板间评审会议召开，27个参与评选的样板间项目接受评审团评审。

13日，全市公安机关项目建设优秀样板间评审会议召开，27个参与评选的样板间项目接受评审团评审。

自2022年以来，我市警方结合工作需要和社会发展形势，创新提出“项目化管理标段式推进”总体思路，全面推进洛阳公安工作质量变革、效率变革、动力变革。今年年初，我市警方谋定11个项目、30个标段，历经半年打磨，73个样板间从无到有，27个样板间从有到优，凝聚了全警智慧和创新经验，助推全市公安整体工作衍生出强劲能效。

此次评审围绕“实用性佳、创新度高、推广面广、典型性强”四个工作目标，通过集中评审、打分的方式，评选出一批成效显著的优秀样板间项目，为全市公安整体工作高质量发展赋能提质。

副市长、市公安局局长张武清参加活动。(洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 程昊)