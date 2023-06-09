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坚持以群众需求为导向 持续提升城市形象完善城市功能
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.15 09:18

　　昨日，市委常委、秘书长王军到部分城市区调研高质量创建全国文明城市暨城市提质工作。

　　王军先后到涧西区、西工区、老城区、瀍河区、伊滨区、洛龙区实地了解三级邻里中心、社区体育公园、养老服务中心及老旧小区和重点片区改造、市政微改造等方面的建设情况。

　　王军对各城市区取得的工作成效给予肯定。他强调，要提高政治站位，提升思想认识，切实增强政治自觉、思想自觉、行动自觉，持续提升文明城市创建和城市提质工作质效；要抓好老旧小区和重点片区改造，广泛征求群众意见，以加装电梯、引进物业为重点推进改造，不断提升城区宜居水平和综合承载力；要以邻里中心建设为抓手，坚持问计于民、问需于民、问效于民，不断推进公共服务进社区，让群众就近享受高水平服务；要抓好城市微改造，着力改造“里子”、提升功能，通过“小切口”“微改造”带来大变化；要建章立制、树立标杆，总结提炼可推广、可复制的优秀经验做法，不断提升群众获得感幸福感安全感；要健全工作机制，强化节点意识，推动我市高质量创建全国文明城市工作晋位争先、城市提质工作提档升级，为现代化洛阳建设作出更大贡献。 (洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 陈志强)
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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