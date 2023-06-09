抓住法规起草关键环节 确保立法科学性有效性

昨日，市人大常委会举行座谈会，围绕《洛阳市人大常委会立法工作办法(草案)》《洛阳市住宅物业管理条例》《洛阳市牡丹保护与发展条例》征求意见。市人大常委会主任李保国出席并讲话。 昨日，市人大常委会举行座谈会，围绕《洛阳市人大常委会立法工作办法(草案)》《洛阳市住宅物业管理条例》《洛阳市牡丹保护与发展条例》征求意见。市人大常委会主任李保国出席并讲话。 近期，市人大多次组织召开座谈会，广泛征求了市委市政府、市人大专门委员会和市人大常委会相关工作机构、立法专家和基层立法联系点等意见建议。会议对《洛阳市人大常委会立法工作办法(草案)》再次进行逐项分析研讨并强调，要抓住法规起草关键环节，厘清责任分工，规范工作程序，深入推进科学立法、民主立法、依法立法，确保立法科学性有效性。要充分利用体制内外立法专业力量，加强立法队伍建设，优化市人大专门委员会组成人员结构，加强市人大常委会法工委专业人才配备，增强立法队伍专业性，全面提升立法质效，为现代化洛阳建设提供坚强法治保障。 会议结合《洛阳市住宅物业管理条例》修改意见建议指出，要坚持党建引领、政府主导、业主自治、多方参与、专业服务、行业自律原则，聚焦物业服务水准和定价标准等人民群众关心关切的重点问题，监督推动相关职能部门压实监管责任，建立相关物业标准，分层定级、动态管理，引导行业协会制定自律标准、统一规范，督导物业单位履职尽责、物业服务质价相适，提升人民群众获得感幸福感。 会议对《洛阳市牡丹保护与发展条例》提出进一步修改意见并指出，要坚持精准立法，以产业短板和市场需求为导向，做好牡丹产业资源整合和生产要素保障，推进牡丹科技创新和成果转化，全方位支持牡丹产业发展，加强牡丹文化挖掘与传播，打造国际知名的牡丹花都城市名片。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 实习生 季新一 通讯员 张艳艳)