日前，市政协十四届三次常委会会议围绕“聚焦内涵式发展，着力提升高中教育质量”主题进行专题议政，来自全市各领域的委员踊跃发言，为我市高中教育内涵式发展建言献策。

日前，市政协十四届三次常委会会议围绕“聚焦内涵式发展，着力提升高中教育质量”主题进行专题议政，来自全市各领域的委员踊跃发言，为我市高中教育内涵式发展建言献策。

偃师区政协主席刘红波围绕“深化改革，质量优先，全面提升高中教育水平”这一主题建议，要充分发挥评价引领作用，市教育部门对各高中教育教学质量进行科学评价，可根据不同阶段的考试、测试成绩，定期分析和讲评，让各县区和学校清楚自身问题和差距，及时纠偏。同时要继续深化课堂改革，例如建立课改推进长效机制、建立完善的奖惩机制、强化教研员专业引领作用等，进一步提升课堂效率。

“要进一步强化五大学科竞赛，在拔尖创新人才培养方面提升洛阳副中心城市地位。”市政协常委李克寒代表民革洛阳市委员会提议，要以推进五大学科竞赛为抓手，一方面要建强教练队伍，在加大竞赛教练引进力度的同时，也要加大本土竞赛教练培养力度。另一方面要建立科学培养模式，实施小初高梯队培养计划，例如在小学阶段实施逻辑思维能力提升行动，在中学阶段实施科学素养能力提升行动，在高中阶段实施五大学科竞赛冲刺行动，建立健全拔尖创新人才全链条培养体系和“育苗库”。

市政协常委杨琪代表九三学社洛阳市委员会以《发挥驻洛高校作用促进高中与高校联合育人》为题，提出要提升大学与高中的协同积极性。她认为，要积极推进高校与高中联合育人活动，确保大学和中学联系常态化和课程设置的科学性、多样化。驻洛高校要率先与高中开展联合育人试点工作，通过“一对一”“一对多”“多对多”等方式推动高中与高校联合育人。驻洛高校可对合作高中课程、学生社团活动、社会实践活动进行指导，发挥学科专业资源优势，指导开发高中特色课程、大学先修课程和职业生涯发展规划课程，培养学生的专业意识、兴趣和志向，同时，高中可为合作高校的课题研究、教学实习、志愿服务、实践锻炼、生源基地建设等提供支持。

“加强教育督导是推动高中教育内涵式高质量发展的有效手段。”市政协常委王金华表示，要加强市教育督导机构建设，聘请专业督学督政人员，规范督导工作管理，科学制订督导计划，有针对性地对相关政府部门和各高中学校开展专项督导检查，完善工作制度和督导指标体系，全面提升督导实效。同时，要大力营造党以重教为先、政以兴教为本、民以助教为荣的氛围，充分保障教师权益，进一步优化教育生态，助推全市教育高质量发展。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 见习记者 赵晨熹 实习生 季新一 通讯员 冯波）