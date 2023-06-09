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“洛阳智造”填补国内空白！中信重工自主研发的新型蒸汽汽轮机组顺利下线
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.15 09:19

中信重工新型蒸汽汽轮机组下线（洛报融媒·洛阳网记者 李卫超 摄）

　　“洛阳智造”填补国内空白！近日，由中信重工机械股份有限公司(简称中信重工)自主研发的新型蒸汽汽轮机组顺利下线并交付用户，打破了行业产品长期依赖进口的局面，填补了我国在相关领域的空白。

　　在钢铁、有色金属冶炼及水泥等生产过程中，会产生大量低温余热。蒸汽汽轮机是将收集到的热能转换为机械能，驱动工业设备转化为电能，变废为宝，减少环境污染。然而，我国的蒸汽汽轮机市场长期被进口产品占据。

　　依托长期科研攻关和持续自主创新，中信重工在余热发电技术汽轮机装备研发和制造领域突破不断，多个行业余热发电技术达到国际先进水平。当日下线的新型蒸汽汽轮机组为两组发电汽轮机组，分别为一台9MW高参数背压饱和蒸汽汽轮机和一台15MW低参数大容积饱和蒸汽汽轮机，主要用于收集铅冶炼生产过程中产生的低温不连续余热进行发电。

　　具体来说，9MW高参数背压饱和蒸汽汽轮机，采用新型技术，解决了蒸汽汽轮机普遍存在的汽缸、蒸汽室漏气等现象，达到国际先进水平；15MW低参数大容积饱和蒸汽汽轮机，通过运用全周进汽扩散型前汽缸、叶片激光强化等技术手段，解决了普遍存在的蒸汽体积骤增现象及汽轮机叶片腐蚀问题，技术水平行业领先。

　　“这两台新型蒸汽汽轮机具有装机速度快、设备重量轻的优势，较常规汽轮机发电效率提高5%左右，是工业余热余能利用的主导产品之一。”中信重工项目技术负责人刘怀亮说。据初步估算，这两台机组全年预计发电量1.72亿千瓦时，相当于每年节约标煤6.98万吨，减少碳排放4.7万吨，减少硫氧化物排放0.52万吨，对最大限度实现资源高效循环利用、实现“双碳”目标具有积极意义。

　　新突破造就新产品，新订单开拓大市场。当日两台新产品交付用户后，中信重工又与印尼阿曼一采购方正式签约，将为该用户量身定制一批新型蒸汽汽轮机组及相关产品，助推“洛阳智造”产品加速走出国门，积极拓展国际市场。

　　中信重工相关负责人表示，将充分发挥优势、整合资源，加快与风口关联、向风口转型，推出更多高成长性创新产品，引领产业向高端化、智能化、绿色化方向迈进，为洛阳加快建设全国重要先进制造业基地贡献更大力量。(洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋)
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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